Maroc: Tanger à l'heure de la 2è édition de la conférence 'TOC Africa'

La deuxième édition de TOC Africa (Terminal Operations Conference) s'est ouverte, mercredi à Tanger, en présence de représentants des autorités portuaires, d'industriels et d'acteurs du secteur maritime et logistique d'Afrique et du reste du monde.

Organisé par Tanger Med, en partenariat avec "TOC Worldwide", cet événement revient à Tanger, après une première édition réussie en 2023, mettant ainsi en lumière le rôle déterminant de Tanger Med, premier port à conteneurs d'Afrique et de la Méditerranée, en tant que point nodal du commerce maritime mondial situé sur le détroit de Gibraltar.

Cette édition, tenue sous le thème "Commerce, droits de douane et tensions... Comment avancer ?", réunit plus de 400 participants et acteurs portuaires et logisticiens issus de 66 pays, dont 41 pays africains, ainsi que près de 20 autorités portuaires et plus de 50 speakers internationaux, rapporte la MAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'exprimant à cette occasion, le Directeur général de l'Agence Spéciale Tanger Med, Mehdi Tazi Riffi, a indiqué que cette édition de TOC Africa intervient à un moment où l'industrie fait face à des défis multiples, dont les perspectives du commerce mondial, le positionnement des armateurs et des ports, la transition énergétique et la décarbonation, notamment avec les dispositions de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la neutralité carbone et celle déjà mise en oeuvre à travers l'ETS (Emissions Trading System), ainsi que la transition digitale.

"Toutes ces thématiques reflètent à la fois le dynamisme de notre secteur, l'ampleur des défis mais également des opportunités", a-t-il poursuivi, notant qu'à ce titre, Tanger Med, fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et en sa qualité d'acteur maritime, logistique et industriel de premier plan en Méditerranée et à l'échelle africaine, assume pleinement son rôle de plateforme portuaire et logistique de référence, au service à la fois des chaînes d'approvisionnement mondiales et du développement régional.

Pour sa part, le Directeur général de l'Autorité portuaire de Tanger Med, Idriss Aarabi, a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que les éditions de TOC, événement mondial clé pour stimuler le secteur maritime et logistique, sont annuellement organisées en Europe à Rotterdam, en Asie à Singapour et en Amérique au Panama, notant que cette conférence à Tanger offre l'occasion de débattre de thématiques d'actualité relatives à la gestion portuaire.

Il a, par ailleurs, rappelé que la position stratégique du port Tanger Med, situé au détroit de Gibraltar, où transitent plus de 100.000 navires par an, demeure d'une importance majeure pour le continent africain, soulignant que le port est considéré comme un acteur stratégique, non seulement en Méditerranée mais également à l'échelle du continent, plus de 40% des échanges s'effectuant avec des pays africains.

Quant au Secrétaire général de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC), Jean-Marie Kofi, il a relevé que cet événement de grande facture est l'occasion d'échanger sur nombre de thématiques liées au secteur maritime et portuaire.

Il a, dans ce sens, souligné que le principal défi auquel fait face la zone économique qu'il représente concerne le transit sur les corridors terrestres, rappelant que plusieurs pays de la région ne disposent pas de façade maritime.

Pour acheminer la marchandise vers ces pays, a-t-il expliqué, il est nécessaire de fluidifier le transit, non seulement en améliorant les infrastructures, mais également en revoyant les procédures en place, afin d'éviter les lenteurs sur ces corridors.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, qui s'est déroulée en présence notamment du Directeur général de TOC Worldwide, Paul Holloway, a été l'occasion de mettre l'accent sur l'importance de ce rendez-vous incontournable, qui a pour objectif de réunir les acteurs clés du secteur maritime et logistique en Afrique et dans le reste du monde, pour échanger et débattre de plusieurs sujets en relation avec les ports et les terminaux.

Le programme de cet événement de deux jours décline les grands sujets à l'agenda de la communauté maritime et logistique africaine, notamment "le port comme catalyseur du commerce et de la coopération en Afrique", "la place des ports africains dans le commerce mondial", "les chaînes d'approvisionnement africaines, leurs défis et opportunités", "l'investissement dans le commerce intra-africain et les corridors logistiques", "la durabilité et le changement climatique", "la maturité digitale du secteur portuaire africain", et enfin "l'efficacité des opérations de terminaux portuaires".

En plus de ce programme, TOC Africa propose également une exposition mettant en avant les dernières innovations en matière d'équipements portuaires, de machines et de technologie.