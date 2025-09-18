Maroc: Restauration scolaire - Entre contraintes du 'fait maison' et coût des cantines

Tout au long de l'année, la restauration scolaire est vécue comme un casse-tête journalier par de nombreux parents d'élèves, notamment les mères de famille, ce qui pousse certains d'entre eux à avoir recours aux services de la cantine pour garantir une alimentation saine et équilibrée à leurs enfants.

Selon de nombreux médecins généralistes et nutritionnistes, l'alimentation saine et équilibrée est la pierre angulaire de la santé physique et mentale des élèves, parce qu'elle renforce leur croissance ainsi que leurs aptitudes et facultés intellectuelles.

Dans une déclaration à la MAP, Ikram Tikour, médecin généraliste et nutritionniste, souligne que l'alimentation joue un rôle prépondérant dans la vie d'un enfant scolarisé, étant donné qu'elle a un impact direct sur son système immunitaire, sa croissance osseuse et musculaire ainsi que ses capacités de concentration et d'assimilation.

Pour que le repas soit sain, il doit être équilibré, affirme Mme Tikour, expliquant que ce dernier doit apporter les protéines nécessaires à la constitution des muscles (oeufs, produits laitiers, viandes blanches, poissons) et des glucides complexes à même de fournir de l'énergie de manière constante et durable (pain complet, riz, pommes de terre).

L'assiette de l'écolier doit aussi contenir des légumes et des fruits riches en vitamines, en minéraux, en fibres et en antioxydants, afin de renforcer l'immunité et la concentration, outre des aliments riches en matières grasses (huile d'olive, noix et fruits secs, avocat), essentiels au développement du cerveau et du système nerveux, précise-t-elle.

Par ailleurs, la spécialiste met l'accent sur l'importance d'une bonne hydratation, conseillant aux familles d'impliquer leurs enfants dans la préparation des repas scolaires et de montrer l'exemple en adoptant des habitudes alimentaires saines.

Approchée par la MAP à ce sujet, Fatima, mère active, indique qu'elle rencontre des difficultés pour préparer des repas faits maison pour ses trois enfants, étant donné les contraintes de son travail.

Pour sa part, Khadija, directrice d'un établissement d'enseignement privé à Rabat, dit avoir fait appel aux services d'une entreprise de restauration après la pandémie du Covid-19, pour fournir des repas conformes aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, sur la base d'un cahier des charges.

Ainsi, l'entreprise de restauration s'est engagée à fournir des repas sains et adaptés à la diversité du régime alimentaire marocain, proposant notamment des tajines, du couscous et des légumineuses, ainsi que des sandwichs (dans une moindre mesure), des salades et des jus naturels, a-t-elle poursuivi, exhortant les parents à remplacer les aliments et boissons transformés par des repas sains et faits maison.

Tout comme l'aspect éducatif, l'alimentation, la santé et le développement personnel des élèves passent par une communication régulière, basée sur la coopération et la confiance entre les administrations des établissements scolaires et les familles.