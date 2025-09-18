Maroc: Accidents de la circulation - 29 morts et 2.962 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière

18 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Vingt-neuf personnes ont trouvé la mort et 2.962 autres ont été blessées, dont 107 grièvement, dans 2.200 accidents de circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 8 au 14 septembre, selon les statistiques de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, au non-respect de la distance de sécurité, à l'inadvertance des piétons, au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect du stop, au changement de direction sans usage de signal, au changement de direction non autorisé, à la circulation en sens interdit, au non-respect du feu rouge, à la conduite en état d'ébriété, à la circulation sur la voie gauche et au dépassement défectueux, précise la DGSN dans un communiqué.

S'agissant du contrôle et de la répression des infractions en matière de circulation, les services de sûreté ont établi 43.186 contraventions et dressé 6.114 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet, alors que 37.072 amendes transactionnelles ont été acquittées pour un montant global de 7.895.900 dirhams.

Quelque 4.724 véhicules ont été mis en fourrière, tandis que 6.114 documents ont été retirés et 431 véhicules immobilisés.

