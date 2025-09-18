Congo-Brazzaville: Vital Balla reposera pour l'éternité au cimetière du centre-ville de Brazzaville

Décédé le 24 août à Brazzaville à l'âge de 89 ans des suites d'une maladie, le membre du comité d'honneur du Parti congolais du travail (PCT) et président de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap), Vital Balla, a été inhumé le 17 septembre au cimetière du centre-ville.

Il a reçu avant son inhumation les hommages de son parti et de l'Acap. L' ambassadrice de Cuba en République du Congo, Indira Napoles Coello, et du Venezuela, Laura Evangelia Suárez, se sont elles aussi inclinées devant la mémoire de l'illustre disparu.

Rassemblés au siège communal à Mpila, sous la direction de leur secrétaire général, Pierre Moussa, les cadres et militants du PCT ont rendu hommage à l'un des cofondateurs de cette formation politique qui était encore en vie. Membre du comité d'honneur du PCT, Ida Victorine Ngamplo a rappelé, dans son oraison funèbre, que la disparition de Vital Balla est une perte immense pour le Congo qu'il a servi sans relâche, pour l'amitié entre les peuples du monde.

Il s'agit également, a-t-elle dit, d'une perte pour le PCT, car le décès d'un ancien et éminent cofondateur du parti est toujours un événement douloureux...« C'est donc une lumière qui s'est éteinte, un grand parcours politique qui se referme. Le camarade Vital Balla nous lègue en héritage une incroyable richesse faite de grandeur d'âme, d'humanisme, d'abnégation au travail et de courage, tel qu'en témoignent les faits qui suivent », a-t-elle déclaré.

Né le 13 décembre 1936 à Madingou, dans le département de la Bouenza, Vital Balla fut un administrateur en chef des SAF à la retraite, ayant commencé sa carrière professionnelle comme agent de maîtrise en 1956. Il est ensuite ingénieur des travaux chargé de l'entretien et de l'installation des matériels industriels de la Société importation et exportation des matériels industriels.

Politique et homme d'Etat engagé, il a occupé plusieurs autres fonctions tant au plan national qu'international : ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo à Cuba en 1976 ; président cofondateur de l'Organisation nationale des volontaires pour le développement en 1986 ; député à l'Assemblée nationale populaire en 1989, membre du Conseil supérieur de la République (Parlement de transition) en 1991 ; médiateur de la République en 1992...La dernière fonction qu'il a assumée est celle de conseiller chargé des missions du président de la République en 2011.

Cofondateur du PCT en 1969 avec le numéro matricule 32, il a été délégué de l'arrondissement 5 de Brazzaville, Ouenzé, et membre du Comité central. « Un citoyen du monde et un exemple de fidélité au parti. De membre fondateur avec le matricule 32 en 1969, il termine son parcours politique comme membre du comité des membres d'honneur ; ce qui est une consécration de sa carrière politique. La jeune génération qui s'engage en politique trouvera, dans l'envergure de la personnalité du camarade Vital Balla, le modèle d'un militant engagé, d'un homme d'une modestie assez rare ayant incarné les vertus de tolérance et d'humanisme », a conclu Ida Victorine Ngampolo.

Le secrétaire général du PCT a regretté sa disparition en ces termes : « Il était exemplaire, sa force de conviction, sa force d'engagement, son implication dans les problèmes de paix à la fois au plan national et international ont fait de lui une véritable icône au niveau de notre parti et au niveau de notre pays. Vital Balla aurait pu participer encore au grand débat du sixième congrès ordinaire. Hélas, la nature est ainsi, il ne peut pas, et nous lui disons au revoir », a témoigné Pierre Moussa.

Elevé à la dignité de président à vie de l'Acap, Vital Balla laisse orphelin ses collaborateurs qui lui ont rendu un dernier hommage au siège de l'organisation non gouvernementale. « Nous voici tristement devant le corps sans vie de notre icône, notre Mandela maison comme nous l'appelions affectueusement, fervent artisan de la paix et vous êtes sans savoir que toute sa vie, il a lutté pour la libération des peuples, le raffermissement des relations entre les peuples du monde, et a porté haut le drapeau du Congo.

Président national, tu l'as été et tu le demeureras à travers la transition intergénérationnelle que tu as bien voulu assurer. Tu t'en vas, mais sois-en-rassuré que ta riche expérience constitue une bibliothèque pour nous ; et surtout une boussole afin de nous accrocher aux valeurs intrinsèques de paix, de patriotisme et de l'amour du prochain que tu as toujours défendues », a témoigné le président départemental de l'Acap-Brazzaville, Rémi Floria Massamba.