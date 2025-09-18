Afrique Centrale: Tournoi international de handball - Victoire étriquée de l'Angola face au Congo

L'équipe nationale senior dames de la Fédération angolaise de handball a légèrement pris le dessus sur celle du Congo lors du match d'ouverture du tournoi international Angola 50 ans. Au terme de la rencontre, le Congo a perdu sur le score étriqué de 21-25.

Les Diables rouges du Congo ont mis la pression sur la sélection angolaise dès la première minute. Malgré quelques ratés, les athlètes du sélectionneur Younes Tatby ont évité un écart fleuve face aux éternelles championnes d'Afrique. Score à la mi-temps : 10-09 en faveur du pays hôte.

Après dix mois sans regroupement et un manque de préparation à ce tournoi, l'équipe congolaise souhaite bouger les lignes afin de se positionner parmi les meilleures lors des prochaines compétitions. Selon le sélectionneur, l'équipe en reconstruction vient d'entamer un nouveau cycle. Il estime que la détermination des joueuses et du staff technique pourra booster le handball congolais si toutes les conditions sont réunies.

« On est fier de notre équipe par rapport à l'effectif et au temps de préparation. Nous sommes sur un nouveau cycle et voulons préparer une équipe pour les deux prochaines sessions. Merci aux autorités, notamment le ministre des Sports qui a facilité la participation du Congo à cette compétition », a-t-il indiqué.

En application du règlement particulier de la compétition, la sélection congolaise est composée de quatorze joueuses issues de la diaspora et du championnat national.

Le tournoi international Angola 50 ans est une compétition organisée par la Fédération angolaise de handball. Il s'inscrit dans le cadre des festivités du cinquantenaire de la République d'Angola. Ce tournoi qui sert de préparation aux Congolaises met aux prises, du 17 au 20 septembre à Luanda, quatre pays, à savoir le Congo, le Portugal, la Lituanie et le pays hôte.

Il sied de noter que la délégation congolaise est conduite par la présidente de la fédération, Linda Noumazalayi.