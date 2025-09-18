Ethiopie: Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirme que le barrage de la Renaissance redéfinit le narratif biaisé autour du Nil.

18 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Lors de son point de presse sur les questions nationales et internationales, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew, a souligné que la mise en service du Grand barrage de la Renaissance a transformé le discours injuste qui entourait depuis longtemps le Nil.

Il a indiqué que cette réalisation, largement suivie par les médias et la communauté internationale, illustre la capacité des Éthiopiens à concrétiser leurs ambitions.

Selon lui, le barrage constitue non seulement une victoire nationale, mais également un succès diplomatique, qui inspire les Africains à suivre la voie du développement et de l'autonomie.

Par ailleurs, l'ambassadeur a mis en avant d'autres événements récents, notamment le deuxième Sommet africain sur le climat organisé à Addis-Abeba, où l'Éthiopie a affirmé son rôle moteur en matière de diplomatie climatique, ainsi que le deuxième Sommet Afrique-CARICOM, axé sur le renforcement des liens historiques et de la coopération économique entre les deux régions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a enfin annoncé la participation active de l'Éthiopie à la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le pays présentera ses avancées en matière de sécurité alimentaire, d'énergies renouvelables et d'initiatives environnementales, tout en menant des consultations bilatérales pour consolider ses partenariats.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.