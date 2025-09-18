Addis-Abeba — Lors de son point de presse sur les questions nationales et internationales, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew, a souligné que la mise en service du Grand barrage de la Renaissance a transformé le discours injuste qui entourait depuis longtemps le Nil.

Il a indiqué que cette réalisation, largement suivie par les médias et la communauté internationale, illustre la capacité des Éthiopiens à concrétiser leurs ambitions.

Selon lui, le barrage constitue non seulement une victoire nationale, mais également un succès diplomatique, qui inspire les Africains à suivre la voie du développement et de l'autonomie.

Par ailleurs, l'ambassadeur a mis en avant d'autres événements récents, notamment le deuxième Sommet africain sur le climat organisé à Addis-Abeba, où l'Éthiopie a affirmé son rôle moteur en matière de diplomatie climatique, ainsi que le deuxième Sommet Afrique-CARICOM, axé sur le renforcement des liens historiques et de la coopération économique entre les deux régions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a enfin annoncé la participation active de l'Éthiopie à la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le pays présentera ses avancées en matière de sécurité alimentaire, d'énergies renouvelables et d'initiatives environnementales, tout en menant des consultations bilatérales pour consolider ses partenariats.