Sénégal: Le pays lance un appel public à l'épargne de 300 milliards de francs CFA pour financer son développement

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a procédé ce jeudi 18 septembre 2025 au lancement officiel d'un emprunt obligataire par appel public à l'épargne (APE) d'un montant de 300 milliards de francs CFA. Cette opération s'inscrit dans la vision stratégique Sénégal 2050, avec l'ambition de diversifier les sources de financement du pays.

Dans son allocution, le ministre a souligné la volonté du gouvernement de mobiliser l'épargne nationale pour financer des projets structurants dans des secteurs vitaux tels que l'éducation, la santé, les énergies renouvelables et l'agriculture.

Cheikh Diba a insisté sur la dimension symbolique et patriotique de cet emprunt, qui offre à la diaspora une opportunité de contribuer directement, de manière sécurisée et rentable, au développement de son pays. Pour lui, l'opération est une preuve tangible de la crédibilité du Sénégal et de la confiance renouvelée des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux.

Des réformes clés pour un avenir prospère

Pour accompagner cette vision, le ministre a annoncé trois réformes majeures qui seront menées en parallèle : la réforme du Code des investissements pour attirer davantage de capitaux privés ; la refonte du Code général des impôts pour un système fiscal plus juste et plus efficace ; et la modernisation du Code des douanes pour fluidifier le commerce et renforcer la compétitivité.

À la fin de son allocution, le ministre a déclaré que le Sénégal est aujourd'hui « en marche vers une économie plus forte, plus résiliente et plus solidaire ». Cet appel à l'épargne est, selon ses mots, le « symbole d'un Sénégal qui se réinvente » et qui trace la voie d'un avenir ambitieux.