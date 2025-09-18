Sénégal: 19e Assemblée générale, SMFS - L'AUF pour une collaboration avec «Le Soleil »

18 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou KANDE-Assane SOW (Photos)

L'Agence universitaire de la Francophonie (Auf) organise du 3 au 6 novembre prochain sa 19e Assemblée générale. Elle sera couplée avec la tenue de la 5ᵉ édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (Smfs). La cérémonie d'ouverture de ces deux événements, sera présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. Pour une réussite de ces deux rencontres, l'Auf souhaite l'accompagnement du quotidien national «Le Soleil ».

La Directrice régionale de l'Auf, Pr Ouidad Tebbaa a effectué le 18 septembre 2025, une visite dans les locaux du journal à Hann. Elle a eu une séance de travail avec le Directeur général du Soleil, Lamine Niang. « Tout cela ne peut se faire sans « Le Soleil ». Nous avons besoin de votre accompagnement », a déclaré Mme Ouidad Tebbaa lors de la séance de travail avec le Directeur général du quotidien national.

«C'est important de travailler avec Le Soleil. La collaboration nous fera plaisir », a indiqué Lamine Niang parlant même de collaboration naturelle avec l'Auf. De bout en bout, soutient M. Niang, nous pouvons accompagner l'Auf pour la couverture de ces deux rencontres. Il a souligné qu'au-delà de ces deux évènements, « Le Soleil » et l'Auf peuvent aller plus loin dans la durée.

