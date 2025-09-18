Sénégal: Mairie de Dakar - La Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dias

La Cour suprême a rejeté le recours de Barthélémy Dias visant à contester sa révocation du fauteuil de maire de Dakar.

Cette décision met un terme aux derniers espoirs de l'ancien édile de retrouver son poste et confirme le changement avec l'élection d'Abass Fall.

Une révocation liée à une condamnation définitive

Barthélémy Dias avait été révoqué en décembre 2024 à la suite de sa condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf. Déterminé à contester cette décision, il avait saisi la plus haute juridiction du pays par un recours pour excès de pouvoir.

L'avocat général lors de l'audience d'aujourd'hui, a requis le rejet pur et simple du recours, soulignant que l'arrêté préfectoral respectait toutes les conditions légales et ne pouvait être invalidé. Au final, la Cour suprême a suivi cette recommandation, confirmant ainsi la conformité et la légitimité de la décision préfectorale.

Abass Fall confirmé, nouveau revers pour Dias

Avec cette décision, Abass Fall de Pastef, élu maire en août 2025, reste en poste jusqu'aux prochaines élections municipales prévues en 2027. La succession municipale s'inscrit désormais dans la continuité et officialise l'ère Abass Fall à Dakar.

Ce nouvel échec judiciaire constitue un revers de plus pour le leader de la plateforme Sénégal Bi Ñu Bokk. Tout retour à la tête de la capitale semble désormais impossible, marquant la fin d'un chapitre politique pour l'ex-maire et ouvrant la voie à une nouvelle dynamique municipale.