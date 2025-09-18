Tunisie: Mandat de dépôt contre le Président de l'Avenir Sportif de Kasserine

Les milieux sportifs sont en émoi depuis deux jours suite à l'incarcération du président du club de l'Avenir Sportif de Kasserine. L'homme est soupçonné d'avoir tenté de soudoyer un joueur de l'équipe de Jendouba Sport, avant la rencontre prévue entre les deux clubs pour la première journée du championnat de la Ligue 2 professionnelle ce dimanche.

Lors d'une intervention téléphonique à l'émission « Sabah El Ward » sur Mosaïque FM, Amer Chaabani, le porte-parole du comité directeur de l'Avenir de Kasserine, a expliqué que le 14 septembre, un agent de joueurs avait été interpellé dans la ville de Jendouba. L'agent avait contacté un joueur de Jendouba Sport et lui avait proposé un chèque bancaire au nom de l'Avenir Sportif de Kasserine, signé par son président, en échange d'une manipulation du résultat du match.

Chaabani a précisé que l'agent avait reçu ce chèque de la part du président du club en paiement de ses honoraires pour avoir fait venir deux joueurs. L'agent avait alors fait croire au joueur que le président du club voulait lui « acheter » le match de ce dimanche. Le porte-parole a ajouté qu'une coordination entre le président de Jendouba, le joueur et les forces de sécurité avait permis de monter une embuscade qui a conduit à l'arrestation de l'agent. Si ce dernier a été libéré après son audition, un mandat de dépôt a été émis à l'encontre du président de l'Avenir Sportif de Kasserine, Rochdi Laidoudi.

De son côté, Latif Abidi, porte-parole de Jendouba Sport, a affirmé que la plainte avait été initialement déposée uniquement contre l'intermédiaire, après que sa tentative de soudoyer le gardien de but a été enregistrée. Il a ajouté que l'enquête avait révélé l'implication d'autres parties et que la justice était l'unique autorité compétente pour déterminer les responsabilités.

