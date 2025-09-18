Tunisie: Le boom du tourisme pourrait créer 30 000 emplois d'ici 2030

Ce jeudi 18 septembre 2025, le Forum économique tunisien a tenu sa neuvième session au siège de l'Institut arabe des chefs d'entreprise (IACE). L'événement, placé sous le thème « Le tourisme en Tunisie : vers de nouveaux horizons », a réuni des responsables, des experts et des professionnels pour discuter de l'avenir du secteur et des moyens de le développer pour s'adapter aux évolutions mondiales.

Ahmed Karam, coordinateur du forum, a dirigé les discussions qui se sont concentrées sur les perspectives et le potentiel du tourisme tunisien. Aymen Rahmani, représentant de l'Office national du tourisme, a présenté un aperçu du développement du secteur au cours des dernières saisons. Safouane Ben Aïssa et Ahmed Zerrouk ont quant à eux exposé une étude de l'IACE sur les indicateurs du secteur.

Selon les chiffres présentés, la saison touristique de 2025 a connu une évolution remarquable. Le nombre de touristes étrangers a dépassé les 5 millions, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à 2024. Les recettes touristiques ont atteint 5,44 milliards de dinars à la fin août 2025, enregistrant une croissance de 8 %.

L'étude a également prévu que ces résultats pourraient doubler entre 2026 et 2030, à condition que le cadre législatif soit modernisé et que les mécanismes opérationnels du secteur soient améliorés. Il est possible d'atteindre des recettes de près de 13 milliards de dinars, soit une augmentation de plus de 24 %, et de créer entre 23 000 et 33 000 nouveaux emplois. L'étude a aussi souligné les impacts positifs sur les recettes fiscales.

Les experts présents ont affirmé que le tourisme tunisien dispose d'atouts solides pour devenir un moteur de croissance économique dans les années à venir, notamment avec l'émergence de nouveaux types de tourisme comme le tourisme de santé, le tourisme de retraite et le tourisme alternatif.

Cependant, la réalisation de ces ambitions nécessite des réformes structurelles profondes, le développement des infrastructures, l'amélioration de la qualité des services et l'intensification de la promotion de la destination tunisienne à l'international.