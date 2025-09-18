Tunisie: Tunisair s'apprête à lancer une nouvelle stratégie commerciale

Lors de la réunion du comité de pilotage du système de gestion de la sécurité au siège de Tunisair, le ministre des Transports, Rachid Amri, a recommandé l'élaboration d'un calendrier de programmes de travail dans un délai maximum de 15 jours. Il a également suggéré la formation d'équipes spéciales pour veiller à leur mise en oeuvre progressive.

Ces programmes devront couvrir divers domaines, notamment la maintenance, les opérations aériennes, la qualité et la sécurité. Le ministre a souligné la nécessité de gérer les ressources financières, logistiques et humaines en fonction des priorités, afin d'améliorer la disponibilité de la flotte.

Le ministre a par ailleurs recommandé une bonne préparation technique et logistique pour assurer le programme commercial de la prochaine saison dans les meilleures conditions possibles. L'objectif est de répondre à l'afflux touristique attendu dans le pays, d'augmenter la part de marché de la compagnie en termes de trafic passagers et de renforcer le réseau avec de nouvelles lignes aériennes.

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur l'importance de la planification, de l'anticipation et de la prise de mesures préventives pour gérer les risques, afin d'atteindre les objectifs fixés par les programmes. Il a également souligné la nécessité de suivre la mise en oeuvre de ces programmes et d'en assurer la continuité.

Le ministre des Transports s'est rendu au siège de Tunisair le mercredi après-midi, 17 septembre 2025, pour présider cette réunion. Y étaient présents le chef de cabinet du ministre des Transports, la directrice générale par intérim de Tunisair, le directeur général de Tunisair Technique, ainsi que plusieurs responsables du ministère et des deux compagnies.