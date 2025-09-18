Tunisie: Commission du pélerinage et de la Omra - Examen des préparatifs pour la saison du Hadj 1447 de l'hégire

La Commission nationale du pèlerinage et de la Omra s'est réunie ce mercredi pour examiner les préparatifs de la saison du Hajj 1447H/2026M. La réunion était présidée par le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, selon un communiqué publié par le ministère en soirée.

Lors de cette réunion, qui s'est tenue au siège du ministère, les participants ont pris connaissance d'une présentation de l'Institut de la nutrition. Celle-ci détaillait les besoins alimentaires des pèlerins pendant leur voyage. Une autre présentation a exposé les conditions techniques des services dans les Lieux Saints, notamment en ce qui concerne l'hébergement à La Mecque, Médine et dans les sites sacrés (Al-Mashaa'ir). Les horaires des vols aller et retour pour les pèlerins tunisiens ont également été discutés.

Au début de la réunion, le ministre a salué les efforts coordonnés de toutes les parties prenantes et leur rôle dans le succès de la saison précédente. Il a exhorté tous les acteurs à soumettre des initiatives et des propositions pour améliorer et innover la prochaine saison. Le ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail et de redoubler d'efforts pour que les pèlerins tunisiens accomplissent leurs rites dans les meilleures conditions.

Le PDG de la Société nationale des services et des résidences, Issam Hammami, ainsi que des représentants de la présidence de la République, de la présidence du gouvernement, et des ministères des Affaires religieuses, de la Santé et du Transport, et des autres parties concernées par l'organisation, ont assisté à la réunion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres