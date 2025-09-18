Ile Maurice: La tendance baissière se poursuit sur le marché mondial

La tendance actuelle du prix du baril de pétrole est marquée par une pression à la baisse. Le prix du baril avait atteint 80 USD le 15 janvier, puis avait connu une forte hausse autour de 78 USD le 19 juin, avant de redescendre progressivement avec des variations modérées. Il s'est élevé autour de 70 USD fin juillet, retombé à 65,69 USD le 13 août, avant de poursuivre des oscillations pour atteindre 66,80 USD le 12 septembre.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la pression à la baisse sur les prix du pétrole s'explique par un excédent d'offre au niveau mondial. Depuis le mois d'avril, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole + (OPEP+) - dont font partie des producteurs majeurs comme l'Arabie saoudite et la Russie - a augmenté sa production, tandis que la production hors OPEP+, comprenant les États-Unis, le Brésil, le Canada, la Guyane et l'Argentine, reste proche de ses niveaux record. En conséquence, la production mondiale de pétrole dépasse la demande, ce qui maintient les prix sous pression.

Selon les prévisions de l'Energy Information Administration (EIA), le prix du Brent allait connaître une baisse notable dans les prochains mois et même atteindre autour de 50 USD au début de 2026. Toutefois, l'OPEP+ a décidé dernièrement de ralentir l'augmentation de leur production à partir d'octobre, face à des perspectives de demande mondiale plus faible. Les craintes de nouvelles sanctions contre la Russie, important exportateur, ont également pesé après une frappe russe en Ukraine, indique The Guardian.

Avec l'amélioration progressive du déficit du Price Stabilisation Account (PSA), la tendance baissière du Brent laisse entrevoir une possible réduction des prix à la pompe, ce qui correspondrait aux attentes et demandes des associations de consommateurs. Après la réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC) le 6 août, le ministre du Commerce avait indiqué qu'un nouvel approvisionnement pourrait apporter une bonne nouvellee t qu'une intervention du PPC pourrait intervenir avant le délai de quatre mois.

Rappelons toutefois que le PPC a choisi de maintenir les tarifs locaux de l'essence et du diesel inchangés en août. Cette décision s'explique par la volatilité des marchés mondiaux et la complexité de la fixation des prix, malgré l'amélioration du déficit du PSA. Pour rappel, la dernière baisse des prix remonte au 13 décembre 2024 avec une réduction de Rs 5 par litre. L'essence était alors passée de Rs 66,20 à Rs 61,20 et le diesel de Rs 63,95 à Rs 58,95.