Ile Maurice: La mythique McLaren F1 débarque

À qui appartient ce bolide ? C'était la question que beaucoup se posent ce jeudi 18 septembre après la parution sur Facebook de la photo d'une McLaren. Une véritable légende de l'automobile vient d'atterrir sur le sol mauricien : la McLaren F1, châssis n°037, acheminée par avion de l'aéroport de Londres Gatwick jusqu'à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam. Véritable icône des années 1990, ce modèle est souvent décrit comme « la meilleure voiture jamais construite ».

Produite à seulement 62 exemplaires, cette rarissime supercar sera l'une des attractions phares du Milestones Motor Museum, actuellement en construction à Beaux Songes, dont l'ouverture est prévue pour fin 2026.

Conçue par l'ingénieur visionnaire Gordon Murray et développée avec l'appui du triple champion du monde Ayrton Senna, la McLaren F1 a longtemps détenu le record de la voiture la plus rapide au monde, atteignant 385 km/h. Son design unique place le conducteur au centre, encadré par deux passagers, et son exclusivité a séduit des célébrités comme Lewis Hamilton, Elon Musk ou encore Jay Leno.

Le châssis n°037 arrivé à Maurice possède lui-même une histoire singulière. C'est la seule McLaren F1 dotée d'un intérieur entièrement en alcantara. Commandée à l'origine selon les spécifications personnelles de Ron Dennis, alors président de McLaren, elle fut finalement acquise par un collectionneur allemand basé à Monaco, avant de voyager entre l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni. En 2020, elle s'est illustrée en remportant un prix lors du prestigieux Salon Privé Concours d'Elegance.

Une valeur inestimable

La McLaren F1 compte parmi les voitures les plus recherchées au monde. L'un de ses exemplaires s'est récemment vendu aux enchères pour 23 millions de dollars, soit environ 1,04 milliard de roupies mauriciennes.

Avec son arrivée, Maurice accueille non seulement une voiture mythique, mais aussi un futur trésor du patrimoine automobile mondial. Le Milestones Motor Museum, qui ambitionne de devenir un lieu incontournable pour les passionnés comme pour les curieux, promet d'offrir au public une immersion unique dans l'histoire de l'automobile.