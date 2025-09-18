Ile Maurice: 2 638 propositions à l'étude pour le Blueprint

Tous les regards sont désormais tournés vers le Blueprint de l'éducation, attendu depuis la tenue des Assises. Le ministère rappelle toutefois que l'exercice est d'envergure : pas moins de 2 638 propositions ont été reçues, couvrant l'ensemble du système éducatif, du pré-primaire au secondaire, en passant par la Technical and Vocational Education and Training (TVET) et l'enseignement spécialisé. Dans le détail, le pré-primaire a soumis 194 propositions, le primaire 691, la TVET 59, les écoles relevant des Special Educational Needs 259, et d'autres institutions 218.

Mais ce sont les établissements secondaires qui se sont montrés les plus prolifiques avec 1 217 suggestions. Une équipe, sous la supervision du Chief Technical Officer, est actuellement chargée de compiler et d'analyser ces données. Certaines mesures nécessiteront des changements légaux ou l'aval du Conseil des ministres, d'autres encore devront passer par de larges consultations tandis que certaines pourront être appliquées plus rapidement.

En attendant la publication du Blueprint, plusieurs décisions issues des Assises ont déjà pris forme. La formation contre le harcèlement scolaire est en cours, visant éducateurs, parents et enseignants : plus de 10 000 personnes ont déjà été formées. Le ministère a également lancé un programme de renforcement des compétences en intelligence artificielle, acté l'annulation du Modular Assessment en Grade 5, et ouvert de nouveaux chantiers :

· Une consultation nationale sur l'usage du téléphone portable à l'école (plus de 600 propositions déjà reçues) ;

· L'abolition de la promotion automatique en Lower Primary ;

· L'autorisation de repasser les examens du PSAC ;

· Le lancement de la formation du personnel des écoles spécialisées par le SENA.

Autant de signaux qui montrent que le chantier éducatif est bel et bien en marche, avec des attentes fortes autour du Blueprint à venir.