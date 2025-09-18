Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - La GAE poursuit la campagne de sensibilisation de la population

La Génération auto-entrepreneur (GAE) a été le 17 septembre l'hôte des habitants de Gamboma, chef-lieu du département Nkeni-Alima. Son coordonnateur général, Digne Elvis Tsalissan Okombi, et les délégués du Patriarche ont sensibilisé les potentiels électeurs au bien-fondé de l'opération de révision des listes électorales en cours dans le pays.

L'un des défis majeurs à relever lors des élections politiques en République du Congo reste le taux de participation qui est souvent en deçà des attentes des organisateurs. Consciente de cet enjeu de taille, la GAE s'est lancée depuis le début de l'opération de révision des listes électorales, le 1er septembre, dans la campagne de sensibilisation afin de toucher même les indécis. En effet, après Brazzaville, Pointe-Noire et Djambala, dans les Plateaux, les délégués et les comités de soutien au Patriarche mènent une campagne de porte-à-porte à Gamboma. Il s'agit d'un contact direct avec le peuple pour l'inciter à se faire inscrire sur les listes électorales.

Après une réunion avec les délégués du Patriarche DSN, le coordonnateur général de GAE et sa suite ont bravé la pluie qui s'est abattue dans la communauté urbaine de Gamboma pour lancer leur module pratique, dite la deuxième phase de la sensibilisation pour l'inscription de la population sur les listes électorales. Il s'agit, en effet, d'une sensibilisation de proximité.

La démarche de Digne Elvis Tsalissan Okombi consiste, entre autres, à mettre en oeuvre de son plan de travail dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation des hommes et femmes, jeunes comme vieux ayant répondu au rassemblement autour du Patriarche, Denis Sassou N'Guesso, en les incitant à se faire enrôler sur les listes électorales.

« Le but est de se faire enrôler dans le fichier électoral, d'y avoir son nom, pour recevoir sa carte d'électeur en vue d'exercer son droit de vote au moment venu, participant ainsi à la vie démocratique nationale. Le rôle des masses populaires dans le processus de préparation, de participation aux élections et dans la mise en oeuvre des réformes n'est plus à démontrer », a rappelé Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Selon lui, la dynamique le Patriarche ira jusqu'au bout des engagements qu'il a pris. « Après Gamboma, les prochaines étapes sont connues. Nous irons vers d'autres départements poursuivant l'exécution du plan de travail et de la dynamique populaire. Plus rien ne peut arrêter. La belle et populaire aventure pour le Patriarche DSN se poursuit. Nous l'avions dit et le répétons : il n'y aura plus un pas dans ce pays sans le Patriarche DSN », a martelé le coordonnateur général de la GAE.