Congo-Brazzaville: Kouilou - Vers l'implantation d'une infrastructure portuaire d'exploitation des granulés de potasse

En matière d'exploitation des sels potassiques au lieu-dit « Hollmoni », dans le district de Loango, département du Kouilou, le gouvernement vient d'adopter un projet de décret portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'Etat constituée d'une emprise du domaine public maritime par la société Luyuan des mines Congo.

« L'exploitation de la potasse constitue une composante essentielle de la stratégie nationale de valorisation des ressources minières, dans une perspective de transformation locale, de création de valeur ajoutée et de développement d'industries connexes », indique le communiqué final du Conseil des ministres tenu le 17 septembre à Brazzaville.

Une prescription liée au projet de décret relative à une attribution foncière est justifiée par la nécessité d'implanter une infrastructure portuaire moderne destinée à l'exploitation des granulés de potasse, présenté par le ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala.

Ce projet dont les crédits sont exécutés à plus de deux cents millions de dollars américains est porteur d'un grand potentiel d'emplois, tant dans les phases de construction que d'exploitation, notamment environ 1500 emplois directs en phase de construction ; plus de 800 emplois permanents en phase d'exploitation industrielle ; d'autres milliers d'emplois indirects générés dans les services de soutien, de la logistique, du commerce et des transports.

En définitive, le projet adopté a pour objet de conférer à une personne morale de droit privé l'occupation d'une emprise du domaine public de cinq cent soixante-dix-sept hectares, quatre-vingt-quatre ares vingt-six centiares, pour une durée de vingt ans.