Congo-Brazzaville: Exposition - Le festival Ponton photo baisse ses rideaux à la fin de la semaine

Après trois mois d'exposition, la première édition du festival Ponton photo, créée par le photographe Robert Nzaou pour rendre la culture en général et les arts visuels en particulier accessibles à tous, est arrivée à son terme.

Le photographe-formateur Robert Nzaou, en initiant le festival Ponton photo, avec l'appui de l'Institut français du Congo (IFC) ainsi que de nombreux partenaires locaux et internationaux, a voulu rapprocher les arts en général et les arts visuels en particulier de la population. Ainsi, depuis le 21 juin a lieu dans cinq endroits stratégiques de la ville de Pointe-Noire, à savoir rond-point Lumumba, rond-point Kassai, la Côte sauvage, la place de la Grande poste, rond-Point Rotary club ou Tractafric une exposition inédite de photos, retraçant l'histoire tout en faisant une subtile inscrustation dans le quotidien.

C'est une cinquantaine de photos réalisées par cinq photographes dont Maurice Bidilou, Therance Ralff Lyliann, Robert Nzaou (Congo), Renaud Barret (France), Tshepiso Moropa (Afrique du Sud) qui garnit ces lieux à la grande satisfaction du public.

Porté par Pemba Art et l'IFC, ce festival propose une immersion artistique dans l'espace public transformant les rues, jardins et plages de Pointe-Noire en galeries d'art à ciel ouvert permettant de toucher un public vaste et diversifié et d'intégrer l'art dans la vie quotidienne des habitants.

Né de la volonté de rendre l'accès sans condition de tous à la culture et à l'art, le festival Ponton photo s'inscrit dans une démarche inclusive et éducative. Par ses expositions en plein air, ses ateliers, ses conférences et ses projections nocturnes, il invite le public à découvrir la photographie sous toutes ses formes et à s'interroger sur les enjeux contemporains et universels qu'elle soulève.

Au-delà des expositions, le festival se veut aussi un lieu de rencontres et de transmission où artistes, critiques d'art, professionnels et grand public peuvent dialoguer et partager leurs expériences autour des oeuvres présentées. Les projections nocturnes et les conférences permettent d'approfondir les parcours des artistes et les diverses techniques photographiques.