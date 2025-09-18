Soudan: Les ministres soudanais et saoudien de l'Information discutent du renforcement du partenariat médiatique

Dans le cadre des relations fraternelles solides et historiques entre la République du Soudan et le Royaume d'Arabie saoudite, le ministre soudanais de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Aysir, a rencontré jeudi le ministre saoudien de l'Information, Salman bin Yousif Al-Dosari, à son bureau à Riyad, la capitale.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun liées aux médias et ont exploré les moyens de renforcer des partenariats médiatiques productifs, susceptibles de soutenir l'avenir de la coopération stratégique entre les deux pays frères et de servir leurs intérêts communs dans le domaine médiatique.

Les ministres ont affirmé l'importance de construire un système médiatique efficace et influent, reflétant les aspirations des peuples des deux pays à une communication et une intégration accrues, tout en renforçant la présence médiatique aux niveaux régional et international.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coordination bilatérale et de l'échange d'expertise entre les institutions médiatiques des deux pays, en phase avec les développements médiatiques régionaux et internationaux et en soutien aux objectifs de développement durable.