Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a rencontré à l'ambassade du Soudan à Doha plusieurs intellectuels, professionnels des médias, personnalités culturelles et hommes d'affaires soudanais résidant au Qatar.

Cette rencontre s'est tenue en marge de sa participation au Sommet arabo-islamique, qui s'est récemment conclu dans la capitale qatarie. Les discussions ont porté sur la situation au Soudan, à la lumière de la bataille pour la dignité nationale menée par le peuple soudanais aux côtés de ses forces armées.

Le général Al-Burhan a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au gouvernement et au peuple qataris, saluant leur position honorable envers le peuple soudanais et réaffirmant le soutien du Soudan au Qatar face à l'agression israélienne. Il a présenté un exposé détaillé sur la situation au Soudan, soulignant que le pays mène une bataille décisive pour la fierté et la dignité de son peuple, soulignant les grandes victoires remportées par les forces armées et ceux qui combattent sous leur égide sur tous les fronts.

Il a affirmé que ces succès n'étaient possibles que grâce à l'unité du peuple autour des forces armées et à sa profonde confiance en leur capacité à vaincre la milice terroriste des Forces de soutien rapide (FSR. Le pgénéral Al-Burhan a affirmé l'ouverture du gouvernement à toute initiative visant à mettre fin à la guerre, à condition qu'elle préserve la souveraineté, l'unité et les institutions nationales du pays.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons compromettre notre souveraineté au profit d'aucun État, quelles que soient nos relations avec lui.» Il a également réitéré l'engagement de l'État à protéger et à prendre soin de quiconque dépose les armes et adhère à la cause nationale. Il a déclaré : « Tout opposant politique qui revient à la raison et à la ligne nationale trouvera l'arène politique accueillante. »

Le général Al-Burhan a souligné que le peuple soudanais triompherait dans sa guerre existentielle contre les milices rebelles, affirmant : « Nous ne déposerons pas les armes tant que nous n'aurons pas brisé le siège d'El Fasher, de Zalingei, de Babanousa et de chaque recoin souillé par la rébellion. »

Il a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux forces armées, aux forces régulières, aux forces interarmées et à la résistance populaire sous toutes ses formes. Il a également entendu les points de vue des participants, axés sur le renforcement de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que sur le soutien aux forces armées dans la guerre de la dignité jusqu'à la libération totale du pays de la milice terroriste Al-Dagalo.