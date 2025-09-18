Cote d'Ivoire: Abidjan Media Forum 2025 - Adjé Silas Metch appelle la presse à semer la paix

Le Radisson Blu d'Abidjan-Plateau a accueilli, le jeudi 18 septembre 2025, l'ouverture de la 4e édition de l'Abidjan Media Forum. Représentant le Premier ministre, le ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, a adressé un message fort aux hommes et femmes de médias : faire de leur plume et de leur voix un instrument de paix, particulièrement dans ce contexte électoral sensible.

Dans son allocution, le ministre a insisté sur la responsabilité des journalistes dans la préservation de la cohésion sociale. « Les médias doivent relever le défi catégorique d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Chers journalistes, votre voix est précieuse. Vous incarnez la conscience fondatrice de toute société », a-t-il affirmé, soulignant le rôle déterminant de la presse dans l'édification d'une Côte d'Ivoire solidaire et tournée vers l'avenir.

Promouvoir la vérité et bannir les fakes news

Adjé Silas Metch a invité les professionnels de la communication à bannir les fake news, à rechercher l'information juste et à diffuser des valeurs constructives. Il a appelé à une collaboration saine entre journalistes afin d'éviter toute dérive susceptible d'alimenter la division. « La paix doit être semée à travers chaque article, chaque reportage, chaque intervention dans les médias », a-t-il martelé, saluant le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, qui oeuvre pour un développement harmonieux et inclusif.

Placée sous le thème « Côte d'Ivoire : contribution des médias pour une élection apaisée », cette 4e édition de l'Abidjan Media Forum, initiée par le groupe de presse L'Intelligent d'Abidjan, se veut une tribune d'échanges et de réflexion. Elle réunit journalistes, éditeurs et acteurs institutionnels autour d'un objectif commun : bâtir une presse responsable, garante de la paix et de la cohésion sociale.

En lançant cet appel solennel, le ministre Metch a rappelé que les médias, en tant que relais de l'opinion, doivent se positionner comme des acteurs incontournables de la démocratie, capables d'accompagner la Côte d'Ivoire vers des élections crédibles et sereines.