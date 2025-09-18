Cote d'Ivoire: Écosystème entrepreneurial - La CDC-CI et la Banque mondiale misent sur la jeunesse

Le Programme d'appui à l'écosystème des startups a été officiellement lancé récemment en septembre 2025 à l'hôtel Novotel du Plateau, Abidjan. Portée par la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) avec l'appui financier de la Banque mondiale, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique (PCCET).

Structurer et dynamiser l'écosystème entrepreneurial

Ce programme illustre une dynamique nationale inédite, mobilisant la jeunesse, les startups, les universités, les structures d'appui à l'entrepreneuriat (SAE) et les partenaires institutionnels autour de l'innovation et de l'emploi. Il ambitionne de renforcer la visibilité des startups ivoiriennes, tant sur le plan national qu'international, tout en facilitant leur accès au financement et en stimulant la création d'emplois durables, notamment pour les jeunes et les femmes.

Selon Coulibaly Arthur, directeur général de CDC-CI Capital, l'objectif est clair : « contribuer aux efforts du gouvernement en structurant durablement l'écosystème entrepreneurial ivoirien et offrir à la jeunesse des opportunités concrètes d'innover, d'entreprendre et de créer des emplois ».

Quatre axes majeurs

Le programme se décline en quatre piliers structurants, à savoir le dsign sprint universitaire, qui a mobilisé plus de 600 équipes et près de 4 000 étudiants, dont 12 équipes finalistes présentées ; une dotation en équipements de plus de 100 millions FCFA pour renforcer 13 SAE, appuyée par l'expertise de 69 spécialistes ; la sélection de 10 startups lauréates sur 324 candidatures, qui représenteront la Côte d'Ivoire à Station F, Paris, le plus grand campus de startups au monde ; l'opérationnalisation du dispositif d'amorçage de CDC-CI Capital, afin de faciliter l'accès des jeunes entreprises au financement.

Représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Dosso Ibrahima, directeur de cabinet adjoint, a salué une initiative qui illustre le potentiel de la jeunesse ivoirienne : « La preuve est faite aujourd'hui que notre jeunesse est pleine de talent et d'ambition », a-t-il souligné.

De son côté, Mme Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice des opérations de la Banque mondiale, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner l'émergence de champions nationaux capables de contribuer au développement socio-économique du pays.

Cette initiative marque une étape clé dans le renforcement de l'écosystème entrepreneurial ivoirien et confirme la volonté des autorités de soutenir la créativité et l'innovation portées par la jeunesse.