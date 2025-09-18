Cote d'Ivoire: École d'architecture d'Abidjan - 16 étudiants de la 5e promotion reçoivent leurs diplômes de fin de formation

Seize (16) étudiants de l'École d'architecture d'Abidjan (EAA) ont officiellement reçu, le 9 septembre 2025, leurs diplômes de fin de formation au terme d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de ce prestigieux établissement.

Ces diplômés de la 5e promotion ont soutenu leurs Travaux personnels de fin d'études (TPFE), obtenant des notes comprises entre 12 et 16 sur 20, devant un jury composé de Fabien Ouédraogo (président), du Dr Aimé Paul Gonçalves et du Dr Moussa Doumbia. Cette étape s'inscrit dans la dynamique de l'EAA visant à consolider l'accompagnement pédagogique et l'insertion professionnelle de ses étudiants.

La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités, dont le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (OACI), M. Joseph Amon, ainsi que des parents et amis venus nombreux pour soutenir les lauréats.

Dans son intervention, M. Amon a rappelé que cette remise de diplômes constitue « l'aboutissement d'un cycle de cinq années de formation » et marque « le début d'une nouvelle étape de la vie professionnelle ». Il a exhorté les nouveaux diplômés à mettre en pratique les acquis reçus, tout en poursuivant leur apprentissage : « Aujourd'hui, vous êtes gradués, mais une autre épreuve vous attend, notamment la période de stage », a-t-il insisté.

Le président de l'OACI a également salué la détermination et le parcours exemplaire de ces jeunes architectes, les invitant à promouvoir l'excellence et à cultiver le triptyque « savoir, savoir-faire et savoir-être ».

De son côté, le directeur général de l'EAA, Dr Aké Paul Blanchard, a exprimé sa gratitude à ses pairs, aux enseignants et aux encadrants, pour leur engagement dans la réussite de cette mission de formation. Il a félicité les étudiants pour leurs efforts et les a encouragés à demeurer des ambassadeurs de l'excellence académique et professionnelle.