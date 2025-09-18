Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le mouvement '2025 Ewan-ADO' en précampagne dans le V Baoulé à partir du 18 septembre

Le mouvement « 2025 Ewan-ADO » entre en pré-campagne ce jeudi 18 septembre 2025, pour plébisciter le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Cette pré-campagne, qui se déroulera dans les 20 départements du V Baoulé et au sein de sa diaspora, prendra fin le 8 octobre 2025.

L'information a été portée à la presse par Louis Kouakou Abonouan, président du mouvement « 2025 Ewan-ADO », lors d'un déjeuner organisé le mercredi 17 septembre, dans un restaurant de la commune de Cocody.

« Chaque département du V Baoulé dispose déjà d'un coordonnateur local et d'un maillage territorial allant des villages aux sous-préfectures. La pré-campagne consistera à appuyer ce dispositif pour toucher directement les populations. Nous ne faisons pas un simple passage. Chaque équipe ira à la rencontre des habitants, département par département », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette initiative vise à préparer une victoire écrasante du Président Ouattara dès le premier tour. Entouré des premiers responsables du mouvement, il a rappelé que celui-ci est né en décembre 2024, dans le contexte post-électoral tendu de 2020. Et malgré ces difficultés, le Président Alassane Ouattara a maintenu ses actions de développement en faveur de la région. Routes, électrification, écoles, adduction en eau potable : autant de projets qui, selon lui, témoignent de la fidélité du Chef de l'État au V Baoulé.

Pour lui témoigner leur reconnaissance, ses partisans affirment être prêts à lui assurer des taux de participation et de vote des plus élevés. C'est pourquoi il a invité les membres du bureau politique ainsi que l'ensemble des instances du mouvement à retrousser leurs manches et à « mouiller le maillot », afin que cela se traduise dans les urnes le 25 octobre 2025.