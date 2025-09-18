Cote d'Ivoire: Promotion du commerce intra-africain - Les agents en charge du contrôle et de la régulation du commerce instruits sur la Zlecaf

17 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Casimir Djezou

Les agents en charge du contrôle et de la régulation du commerce des localités de Bondoukou, d'Abengourou et d'Adzopé ont pris part, du 8 au 12 septembre, à une série d'ateliers consacrés à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Initiés par le Comité national en charge de la Zlecaf (Cn-Zlecaf), ces ateliers avaient pour objectif d'améliorer la compréhension des participants sur l'Accord et ses enjeux, afin de les amener à se l'approprier dans la perspective de servir d'appui et de relais au comité.

Chaque session a réuni une cinquantaine de participants, parmi lesquels les directeurs régionaux du Commerce, de l'Agriculture et des Transports, ainsi que les chefs d'antennes de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers (Ocpv).

Les thématiques abordées ont porté essentiellement sur l'Accord de la Zlecaf et le commerce intra-africain, avec des articulations autour des protocoles de l'Accord, du processus de libéralisation, des instruments d'opérationnalisation, de l'état de mise en oeuvre au niveau national et des enjeux du commerce intra-africain.

Dans chacune de ces localités, la séance a été présidée par le préfet ou son représentant. Ceux-ci ont, de façon générale, salué cette initiative du Cn-Zlecaf, qui favorisera une meilleure appropriation nationale de l'Accord. Ils ont également invité les participants à s'impliquer activement dans les travaux, afin que l'atelier atteigne les résultats escomptés.

Pour sa part, Yao Mathurin, chef de projet et représentant le secrétaire exécutif du Cn-Zlecaf, a souligné que la réussite de la mise en oeuvre de la Zlecaf dépend en grande partie de l'engagement et de l'implication des agents chargés du contrôle et de la régulation du commerce sur le terrain.

« Grâce à cette formation, vous disposerez des connaissances et des instruments pratiques pour accompagner efficacement les opérateurs économiques ivoiriens dans leur intégration au marché continental et pour promouvoir le commerce intra-africain », a-t-il déclaré.

