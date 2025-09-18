Financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre par une unité rattachée au Cabinet du Premier ministre, le Projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique (Pccet) oeuvre pour une modernisation de l'agriculture ivoirienne en appuyant depuis plusieurs années les acteurs des chaînes de valeur à fort potentiel.

Le Pccet, dans le cadre de sa composante 1.2 consacrée aux mécanismes d'investissement pour des chaînes de valeur compétitives, a apporté un soutien technique et financier au laboratoire de pédologie de l'Ecole supérieure d'agronomie (Esa), logée au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro.

Grâce à cet appui, le laboratoire a été équipé d'instruments scientifiques de pointe. Il sera rouvert à l'occasion d'une cérémonie officielle le samedi 27 septembre 2025, à Yamoussoukro. En outre, dans le cadre de ce soutien au laboratoire de l'Esa, le Pccet a recruté la firme Cropnuts International du Kenya afin de fournir une assistance technique et un appui à la formation du personnel.

Ce soutien du Pccet à l'Esa confirme l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur d'une agriculture axée sur la recherche et les techniques modernes. En effet, la pédologie qui est l'étude des sols et de leurs caractéristiques contribue à accroître la production en permettant de faire un choix efficace des cultures en fonction des spécificités de chaque sol.

Elle permet de ce fait, de réduire les risques de mauvaise récolte tout en contribuant à la protection de l'environnement. C'est donc un laboratoire important qui a été équipé au sein de la meilleure école supérieure de Côte d'Ivoire qu'est l'Inp-HB et qui va contribuer au renforcement de la compétitivité de l'agriculture ivoirienne.

Pour rappel, le Pccet s'inscrit dans le cadre du Programme du gouvernement 2021-2025 « Côte d'Ivoire Solidaire » et du Plan stratégique Côte d'Ivoire 2030.