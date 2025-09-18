Cote d'Ivoire: Soutenance de mémoire à l'INSFS - Doumbia Alimata décroche la mention « Très bien » avec félicitations du jury

Doumbia Alimata est désormais titulaire du diplôme d'État en assistance sociale. Elle a soutenu, en ce mois de septembre 2025, à l'Institut national supérieur de formation sociale (INSFS) d'Abidjan-Cocody, son mémoire de fin de cycle. Le jury, composé de Lasme Olivier (président), Gomis Doudou (assesseur) et Anani Gustave (directeur), a jugé ses travaux recevables et lui a décerné la mention « Très bien » assortie des félicitations.

Intitulée « Communication pour le changement social et comportemental, stratégie de lutte contre la malnutrition infantile », la recherche de l'impétrante met en évidence le rôle déterminant de la communication dans la réduction de la malnutrition, la réhabilitation nutritionnelle et diététique ainsi que l'adoption d'une alimentation adaptée à l'âge de l'enfant. Elle analyse également les défis propres au milieu institutionnel, en particulier au sein des services sociaux.

Selon l'auteure, l'objectif était de contribuer à la restauration de l'équilibre psychosocial et nutritionnel de l'enfant et de sa famille, tout en renforçant la capacité des acteurs familiaux - notamment les grands-mères - en matière de nutrition et de développement de la petite enfance (NDPE).

Les résultats de ce travail mettent en lumière des solutions concrètes proposées par les usagers souffrant de malnutrition, en vue d'interventions sociales plus efficaces. « Le diagnostic étant posé, nous avons axé notre intervention sur la méthode d'accompagnement individualisé afin d'aider notre usager Zouzou à recouvrer la santé, en orientant Gninin vers des structures spécialisées dans la prise en charge de l'enfant malnutri », a expliqué Doumbia Alimata.

Cette recherche, saluée par le jury, constitue une contribution originale aux réflexions sur la lutte contre la malnutrition et la prise en charge des personnes démunies. Elle appelle à la mise en oeuvre d'une stratégie coordonnée, soutenue et durable pour améliorer la santé et le bien-être des enfants en Côte d'Ivoire.