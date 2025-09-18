Cote d'Ivoire: Stage d'immersion - Plus de 1200 jeunes de Yopougon reçoivent leurs certificats de fin de stage

17 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La commune de Yopougon a abrité, le mercredi 17 septembre 2025, une cérémonie marquant la fin du programme de stage d'immersion pour une cohorte de 1 281 jeunes. Placé sous la présidence d'Adama Bictogo, maire de la commune et président de l'Assemblée nationale, l'événement a mis en lumière l'importance de ce programme pour l'insertion professionnelle des jeunes.

Chacun des 1 281 bénéficiaires, âgés de 16 à 30 ans et issus de l'enseignement général, technique ou professionnel, a passé un mois dans une administration publique ou privée. En plus d'avoir acquis une expérience précieuse du monde du travail, ils ont reçu un certificat de fin de stage ainsi qu'une prime de 45 000 Fcfa.

Le programme de stage d'immersion s'inscrit dans le cadre plus large du Programme jeunesse du gouvernement (Pj-gouv), lancé en 2023. Saluant la vision du président de la République, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a félicité le maire Adama Bictogo pour ses initiatives en faveur des jeunes de sa circonscription.

Il a ensuite annoncé que cette édition impactera 50 000 jeunes sur l'ensemble du territoire, avant de préciser qu'une cohorte de 1 500 jeunes a déjà entamé son stage, marquant la seconde cohorte de ce programme en faveur des jeunes de Yopougon.

Le maire, Adama Bictogo, a, pour sa part, félicité le ministre Mamadou Touré pour l'excellent travail accompli dans la mise en œuvre de la politique présidentielle. Il a souligné que de telles initiatives préparent les jeunes à leur vie professionnelle et leur garantissent un avenir prometteur sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. « Ces moments préparent la jeunesse au monde professionnel », s'est-il réjoui.

Au nom des bénéficiaires, Juliana Gbeya, étudiante en tourisme et hôtellerie, a exprimé sa gratitude pour cette initiative. « Nous avons découvert les réalités du monde professionnel, l'importance de la rigueur, de la discipline et de la ponctualité. Nous promettons de mettre à profit tout ce que nous avons appris », a-t-elle déclaré.

Le programme connaît un succès croissant au fil des années : en 2023, il a concerné 11 190 bénéficiaires (pour un objectif initial de 10 000) ; en 2024, 20 233 jeunes et pour 2026, l'objectif annoncé est de 100 000 jeunes.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

