Afrique de l'Ouest: Mission de la CEDEAO en Gambie - Le général Simon Ndour galvanise le neuvième détachement sénégalais pour Banjul

Les militaires sénégalais du neuvième détachement de la Mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie (Micega) ont reçu, hier à Toubacouta (Foundiougne), le drapeau national des mains du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Simon Ndour.

Face aux troupes, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Simon Ndour, a exprimé sa confiance dans leur capacité à relever les défis du terrain.« Je suis certain que vous surmonterez les épreuves qui se présenteront pour l'honneur de nos armées et la renommée de notre pays », a-t-il déclaré, hier, s'adressant aux militaires sénégalais du neuvième détachement de la Mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie (Micega).Ce contingent est composé de 618 éléments dont 10 femmes.

Le général Ndour a toutefois mis en garde contre les dérives liées aux réseaux sociaux, dont l'usage incontrôlé peut compromettre la confidentialité des opérations et ternir l'image des forces déployées.« Faites-en un usage mesuré, intelligent et strictement personnel. Vos actions seront scrutées à tout moment », a-t-il averti.

Il a également rappelé les principes qui doivent guider la mission : respect des lois et coutumes du pays hôte, rigueur morale, discipline et collaboration avec les populations locales.« Soyez irréprochables sur le terrain afin d'obtenir des résultats à la hauteur des efforts consentis par le commandement », a-t-il insisté.

Mise en place en janvier 2017 sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, la Micega mobilise les forces de la Cedeao pour la stabilité en Gambie.

Une mission stratégique, selon le général Ndour, car « la sécurité intérieure de ce pays frère impacte directement la nôtre, particulièrement dans sa partie méridionale ».