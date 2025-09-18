Sénégal: 20e championnats du monde d'athletisme (13 au 21 septembre) - Amath Faye éliminé, Saly Sarr dernier espoir Sénégalais

18 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Fama NDIAYE

Après sa qualification, mardi, en finale du concours du triple saut, Saly Sarr sera à nouveau, ce jeudi, sur les sautoirs du Stade national de Tokyo (Japon), pour tenter d'accrocher un podium. L'athlète constitue le dernier espoir sénégalais aux Mondiaux de Tokyo, après l'élimination, hier mercredi, d'Amath Faye au triple saut masculin.

Saly Sarr, dernière athlète sénégalaise encore en lice aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo, dispute, aujourd'hui jeudi, la finale du concours du triple saut chez les dames.Qualifiée mardi, après avoir réalisé la 7e meilleure performance des séries, l'athlète sera en lice aux côtés de 11 autres concurrentes pour un podium qui risque d'être bien disputé avec notamment, les présences de la championne olympique 2024, la Dominicaine Théa Lafond et de la Vénézuélienne Yulimar Rojas, quadruple championne du monde (2017, 2019, 2022, 2023), ce qui en fait l'athlète la plus titrée de l'histoire de la discipline.

Après avoir franchi avec succès les qualifications, l'athlète de 22 ans incarne désormais les ambitions nationales et porte les derniers espoirs de la délégation sénégalaise pour décrocher une médaille ou, au moins, un classement honorable dans cette compétition mondiale.

La prestation de Saly Sarr sera déterminante pour redonner une dynamique positive au Sénégal dans une compétition où les attentes étaient élevées.

Cette dernière sortie intervient après l'élimination, hier mercredi, de l'autre spécialiste du triple saut, Amath Faye, capitaine d'équipe et dernier athlète sénégalais engagé dans ces Championnats.

Avec un meilleur saut à 16,49 m (à 20 cm de sa meilleure marque sur la spécialité), il a réalisé la 12e performance du groupe B des qualifications et le 21e saut du concours ; synonyme d'élimination pour lui puisque seuls les 12 athlètes les plus performants sont admis au banquet final prévu ce vendredi.

Cette élimination fait suite à celle de Mamadou Fall Sarr, engagé sur 100 mètres, sorti après les premières phases de course, sans réussir à se hisser en demi-finale.

Et celle de Louis François Mendy, spécialiste et champion d'Afrique du 110 mètres haies, qui n'a pas réussi à passer le cap des demi-finales après avoir franchi le cap des séries.

