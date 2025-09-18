Sénégal: Somone - Le réseau des parlementaires pour l'environnement s'engage aux côtés des aires marines communautaires

Le député Samba Dang, Vice-président de l'Assemblée nationale et Président du Réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement, a participé hier jeudi à la Somone, à l'occasion de l'installation du réseau des aires marines protégées communautaires. Cette participation visait à réaffirmer le soutien législatif de l'État aux communautés locales gestionnaires de ces précieux écosystèmes.

Accompagné de la Direction des aires marines protégées communautaires et des représentants de l'ONG Blue Ventures, partenaire technique et financier de l'État du Sénégal, le parlementaire a salué le travail essentiel des organisations communautaires et des groupements de promotion féminine qui oeuvrent quotidiennement pour une gestion durable des ressources.

Un accompagnement législatif et économique promis constitue un gage pour cette structure en gestation.

Interpellé sur les attentes législatives pour protéger ces zones et leurs comités de gestion, l'honorable député Samba Dang a fondé son engagement sur l'article 3 de la Constitution sénégalaise. « La souveraineté appartient au peuple qui nous l'a déléguée. Protéger leurs biens et leurs ressources est donc notre devoir absolu », a-t-il déclaré.

Il a annoncé plusieurs axes de travail pour le réseau des parlementaires :

Un benchmarking (étude comparative) avec le nouveau réseau des Ampc pour aligner les visions.

Un accompagnement dans la prise de décision et le développement de l'économie locale.

La sécurisation de l'accès à la sécurité alimentaire, dont les aires marines sont un pilier fondamental.

« Au-delà de l'aspect biodiversité, c'est l'aspect économique qui compte beaucoup. Les femmes et les pêcheurs travaillent avec ces ressources. Notre rôle est de les accompagner et de les rassurer sur notre soutien », a-t-il insisté. Il n'a pas manqué de signaler des pas vers une Assemblée nationale plus verte

Le député a également évoqué un projet stratégique en cours de développement avec l'Assemblée nationale : la création d'une entité dédiée à l'environnement et à la transition écologique, représentée par le Directeur des AMPC, le Colonel Sow. Ce projet, soutenu par des partenaires comme Blue Ventures, vise à renforcer les capacités de l'institution parlementaire à défendre et à promulguer des lois protectrices de l'environnement.

En conclusion, le Vice-président de l'Assemblée nationale a tenu à alerter sur les pressions qui pèsent sur ces territoires. Il a pointé du doigt les dangers liés à la surexploitation des ressources et les menaces qui pèsent sur les communautés, soulignant que tous étaient « en danger ». Son discours s'est achevé sur un engagement ferme : celui de défendre et protéger les populations et leur patrimoine naturel contre toutes les formes de prédation, conformément au mandat que le peuple lui a confié.