Dès le mois de juillet, avant même l'arrivée des pluies les plus intenses, les quartiers classés zones à haut risque se retrouvaient déjà submergés. À Fass Cheikh Tidiane, Médina Mbamba, Ndangane, Passoire, Thioffac ou encore Touba Kaolack extension, les habitants pataugeaient dans l'eau qui montait jusque dans leurs concessions. Certains ménages, découragés, ont quitté leurs maisons pour se réfugier chez des proches ou des amis ; d'autres, faute de solutions, ont choisi de rester et de lutter avec leurs maigres moyens contre les stagnations. Depuis lors, chaque averse vient gonfler ces nappes d'eau, formant de véritables mares verdâtres qui encerclent les habitations. Sous cette fine couche flottante prolifèrent moustiques et autres vecteurs de maladies, annonçant de potentielles pathologies au sein des populations.

Dans cette atmosphère insalubre où sortir de sa concession relève du défi, les secours attendus se font encore rares. Dans plusieurs quartiers, les opérations de pompage sont quasi inexistantes. Les sinistrés, exaspérés, dénoncent des promesses non tenues de la part des autorités, ainsi qu'une absence d'assistance crédible pour soulager leur calvaire. Ni l'État ni la mairie, qui avoue son impuissance à affronter seule la situation, ne proposent à ce jour de solution efficace. Sur le terrain, les quelques équipes déployées manquent cruellement de matériel adapté pour canaliser les flots et les diriger vers des sites appropriés. Un mois s'est écoulé, et la question des inondations à Kaolack demeure sans réponse claire. Les habitants continuent de patauger dans leurs cours, leurs chambres et même leurs cuisines, où ils placent marmites et fourneaux sur des tables pour pouvoir cuisiner. Pour se déplacer, beaucoup dressent des passerelles de fortune afin de rejoindre le marché, aller chercher des denrées ou conduire un malade jusqu'au centre de santé le plus proche, au prix d'efforts et de précautions supplémentaires.

Les inondations de Kaolack, une question sans réponse depuis des décennies

La problématique des inondations dans la commune de Kaolack n'a rien de nouveau. Elle est connue depuis longtemps, autant des autorités que des populations, et revient chaque hivernage, implacable. Depuis plusieurs décennies, malgré des efforts épars des municipalités, de l'État ou de leurs partenaires au développement, aucune solution durable n'a été trouvée. La saison des pluies y est attendue chaque année comme une fatalité, avec la mise en place de quelques mesures préventives pour limiter tant bien que mal les dégâts.

Certes, des programmes ont été engagés. Le projet d'assainissement des eaux usées, pluviales et des déchets solides (2011-2013), soutenu par la coopération japonaise, prévoyait un dispositif de drainage incluant deux bassins de rétention, un canal gravitaire et 12,5 kilomètres de collecteurs. D'autres initiatives similaires ont vu le jour. Mais toutes ces interventions se sont révélées insuffisantes face à l'ampleur du problème. Le constat demeure inchangé : Kaolack reste prisonnière de ses eaux, et ses habitants continuent de payer le tribut le plus lourd aux inondations récurrentes