Sénégal: Ziguinchor - La ville s'effrite face au ravinement Un ennemi silencieux

À Ziguinchor, le ravinement n'est plus seulement un phénomène naturel. C'est une urgence sociale et environnementale. Des quartiers entiers sont menacés, des routes se dégradent, des habitations s'effondrent. Entre fortes pluies, urbanisation anarchique et sols fragiles, la capitale du Sud est confrontée à un ennemi silencieux mais dévastateur.

Il suffit d'une pluie torrentielle pour transformer certains quartiers de Ziguinchor en véritables ravins. À Lydiane, Boucotte ou encore Kandialang, les rues disparaissent sous les eaux. Mais ce qui inquiète le plus, c'est ce que la pluie emporte avec elle : la terre, les fondations, et parfois même des maisons.

Aliou Dieme habitant Lydiane explique avec désolation « Regardez ici... avant, c'était une route. Maintenant, il y a une tranchée de plus de deux mètres. Chaque année, on perd un peu de terrain. Ma maison est fissurée, je ne sais pas combien de temps elle tiendra." lâche-t-il la voix fatiguée.

Le ravinement est aggravé par plusieurs facteurs : l'absence de canalisations, la déforestation, mais aussi l'urbanisation galopante. Des constructions sans permis ni études de sol pullulent dans les zones sensibles. Pour les autorités locales, le phénomène est bien connu, mais les moyens font défaut. Les tentatives de reboisement, de canalisation des eaux pluviales ou de sensibilisation peinent à freiner l'érosion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce phénomène, un véritable danger qui guette la ville ne semble pas préoccuper les autorités qui concentrent une grande partie de leur énergie sur les inondations. Certes quelques quartiers comme Belfort, Goumel , Colobane Fass ...) sont frappés par des inondations qui n'ont pas une grande ampleur mais le ravinement noté dans plusieurs quartiers de la ville reste un phénomène inquiétant auquel il faudra mobiliser des moyens pour faire face . L'environnementaliste Abdou Sané est d'avis que ce phénomène de ravinement est même plus grave que les inondations. « On n'en semble pas prendre très au sérieux ce phénomène mais il engendre des conséquences néfastes. Certaines maisons vont disparaitre à cause de ça. Cela reste préoccupant pour cette ville de Ziguinchor. Sur la route de Lyndiane comme vous avez pu le constater la route et les habitations à coté vont disparaitre si aucune solution n'est trouvée. Vers le quartier Alwar également ce phénomène a fini de « manger » la voie ... » s'inquiète le conseiller municipal de Ziguinchor.

Une autre autorité locale interpelée d'ajouter "Nous avons identifié les zones à risque et lancé quelques projets pilotes. Mais il faut des investissements conséquents. Sans cela, on ne pourra pas protéger durablement la population." lance-t-il.

Aujourd'hui Les conséquences sont multiples : pertes de terrains agricoles, destructions d'infrastructures, insécurité des habitations, et parfois même des pertes humaines. Et avec les changements climatiques, les épisodes pluvieux deviennent plus intenses et imprévisibles. Il y a quelques semaines d'ailleurs un garçon âgé de cinq ans a été retrouvé dans un ravin dans le quartier Djibock emporté par les eaux de pluies. Ziguinchor s'érode peu à peu, sous les yeux impuissants de ses habitants. Si rien n'est fait, certaines zones pourraient devenir inhabitables d'ici quelques années. Le ravinement, discret mais destructeur, appelle à une réponse urgente et collective.