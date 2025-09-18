Sénégal: Un appel citoyen pour un pays souverain - Lancement d'un emprunt obligataire de 300 milliards FCFA

Le Gouvernement du Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de financement de l'économie. À travers le Ministère des Finances et du Budget, l'État a officiellement lancé un emprunt obligataire par Appel Public à l'Épargne (APE) d'un montant de 300 milliards de FCFA, ouvert à la souscription du 22 septembre au 10 octobre 2025.

S'inscrivant dans la dynamique du plan de transformation « Sénégal 2050 », cette opération vise à mobiliser l'épargne nationale, la diaspora ainsi que les investisseurs institutionnels pour financer des projets structurants dans les domaines prioritaires : éducation, santé, énergies renouvelables, agriculture, numérique, logistique et aménagement du territoire.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a souligné la portée stratégique de cette initiative :

« Cette opération, en parfaite cohérence avec notre stratégie nationale, illustre notre volonté de diversifier nos sources de financement et de mobiliser la contribution active de notre diaspora. »

Mettant en lumière les avancées récentes en matière de gouvernance budgétaire, le ministre a rappelé que depuis l'alternance de 2024, le Sénégal s'est engagé dans un vaste chantier de redressement et de modernisation.

« La transparence budgétaire, la sincérité des comptes et la discipline financière constituent aujourd'hui le socle solide de notre trajectoire économique », a-t-il précisé.

Outre l'aspect financier, l'APE 3 introduit une innovation majeure : un volet dédié à la diaspora, permettant aux Sénégalais de l'extérieur d'investir de manière sécurisée et rentable dans le développement de leur pays.

« Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un pacte de confiance. Pour construire ensemble un Sénégal moderne, prospère et inclusif », a déclaré Cheikh Diba, appelant à une large mobilisation des citoyens.

Avec cette troisième émission obligataire de l'année, l'État du Sénégal réaffirme sa crédibilité sur les marchés financiers et son engagement à bâtir une économie plus résiliente, plus souveraine et plus solidaire.