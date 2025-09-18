Sénégal: Un appel citoyen pour un pays souverain - Lancement d'un emprunt obligataire de 300 milliards FCFA

18 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

Le Gouvernement du Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de financement de l'économie. À travers le Ministère des Finances et du Budget, l'État a officiellement lancé un emprunt obligataire par Appel Public à l'Épargne (APE) d'un montant de 300 milliards de FCFA, ouvert à la souscription du 22 septembre au 10 octobre 2025.

S'inscrivant dans la dynamique du plan de transformation « Sénégal 2050 », cette opération vise à mobiliser l'épargne nationale, la diaspora ainsi que les investisseurs institutionnels pour financer des projets structurants dans les domaines prioritaires : éducation, santé, énergies renouvelables, agriculture, numérique, logistique et aménagement du territoire.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a souligné la portée stratégique de cette initiative :

« Cette opération, en parfaite cohérence avec notre stratégie nationale, illustre notre volonté de diversifier nos sources de financement et de mobiliser la contribution active de notre diaspora. »

Mettant en lumière les avancées récentes en matière de gouvernance budgétaire, le ministre a rappelé que depuis l'alternance de 2024, le Sénégal s'est engagé dans un vaste chantier de redressement et de modernisation.

« La transparence budgétaire, la sincérité des comptes et la discipline financière constituent aujourd'hui le socle solide de notre trajectoire économique », a-t-il précisé.

Outre l'aspect financier, l'APE 3 introduit une innovation majeure : un volet dédié à la diaspora, permettant aux Sénégalais de l'extérieur d'investir de manière sécurisée et rentable dans le développement de leur pays.

« Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un pacte de confiance. Pour construire ensemble un Sénégal moderne, prospère et inclusif », a déclaré Cheikh Diba, appelant à une large mobilisation des citoyens.

Avec cette troisième émission obligataire de l'année, l'État du Sénégal réaffirme sa crédibilité sur les marchés financiers et son engagement à bâtir une économie plus résiliente, plus souveraine et plus solidaire.

