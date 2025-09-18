Sénégal: Inondations dans le bassin de l'Anambé - La SODAGRI rassure et redouble d'efforts pour sauver la campagne agricole

Suite aux fortes précipitations enregistrées le 14 juillet dernier dans le bassin de l'Anambé, la Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI) a tenu à apporter des éclaircissements face aux nombreuses spéculations relayées par les médias. Si les inondations ont perturbé le démarrage de la campagne, l'institution se veut rassurante quant au suivi des cultures et à la préparation de la contre-saison.

Ce jour-là, des pluies exceptionnelles ont touché la zone, atteignant 168 mm dans le secteur 5 et 140 mm à Soutouré, provoquant des inondations dans plusieurs secteurs du périmètre aménagé. Résultat : 52 % des parcelles se retrouvent humides et 4,85 % totalement inondées, selon une évaluation de la SODAGRI. Ces conditions ont fortement entravé les travaux de labour, bien que certains producteurs aient lancé des semis en pré-germination pour tenter de sauver la saison.

Malgré cette situation, la SODAGRI annonce avoir atteint 42 % de l'objectif fixé pour la campagne 2025 dans le périmètre aménagé du bassin de l'Anambé, soit sur un total de 5 000 hectares. Une performance en demi-teinte, mais loin d'être alarmante, à en croire les responsables.

Au-delà du bassin de l'Anambé, la SODAGRI rappelle que son action couvre depuis plus de dix ans l'ensemble des régions du Sud et du Sud-Est du Sénégal - Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. À ce jour, ce sont 152 307 hectares qui ont été emblavés à travers ces zones, un chiffre encore amené à évoluer grâce au système de repiquage en cours.

Les visites de terrain menées par le Directeur Général, M. Aboubacar Sidy Sonko, confirment par ailleurs un développement jugé satisfaisant des cultures, offrant un espoir concret pour la suite de la campagne agricole 2025-2026.

Face aux pertes occasionnées par les inondations, la SODAGRI a déjà lancé les préparatifs pour la culture de contre-saison, afin de donner une seconde chance aux producteurs touchés et de limiter l'impact sur les rendements finaux.

Consciente de l'enjeu stratégique que représente cette campagne pour la souveraineté alimentaire prônée par les nouvelles autorités, la direction générale assure un suivi quotidien et rapproché, avec l'ambition affichée de jouer un rôle clé dans la sécurité alimentaire du pays.