Afrique de l'Ouest: Le Mali obtient de nouveau plus de 27 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

A la suite de son émission du 3 septembre dernier où il avait réussi à lever 27,5 milliards FCFA, le Mali a obtenu à nouveau le 17 septembre 2025 auprès des investisseurs opérant sur ce marché la somme de 27,499 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans.

Ces fonds levés sont destinés au financement du budget de l'Etat malien. A cet effet, le montant mis en adjudication a été de 25 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont élevées à 35,481 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 141,93%.

Le montant des soumissions retenu est 27,499 milliards de FCFA et celui rejeté à 7,982 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 77,50%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,82% pour les bons, 9,20% pour les obligations de 3 ans, 7,88% pour celles de 5 ans et 7,39% pour celles de 7 ans.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 16 septembre 2026. Concernant le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le Trésor Public malien entend d'autre part rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 18 septembre 2028 pour celles de 3 ans, au 18 septembre 2030 pour celles de 5 ans et au 18 septembre 2032 pour celles de7 ans. Il payera les intérêts par an selon un taux de 6,15% pour les obligations de 3 ans, 6,35% pour celles de 5 ans et 6,45% pour celles de 7 ans et ce dès la fin de la première année.