Sénégal: Lancement de l'emprunt obligataire de 300 milliards - Le ministre Cheikh Diba annonce un volet spécifiquement dédié à la diaspora

Le ministre des Finances et du Budget a lancé le 18 septembre 2025, l'Emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'un montant de 300 milliards de francs Cfa.

Lors de la cérémonie de lancement, il a affirmé que cette opération, en parfaite cohérence avec la stratégie de transformation nationale « Sénégal 2050 », illustre notre volonté de diversifier nos sources de financement et de mobiliser, au-delà des partenaires internationaux, l'épargne nationale ainsi que la contribution active et déterminante de notre diaspora.

Selon lui, depuis l'alternance démocratique de 2024, notre pays a engagé un vaste chantier de modernisation et de redressement. Cette dynamique a permis de renforcer les fondations de notre gestion publique et de poser les bases d'une transformation durable. Il a souligné que les avancées en matière de transparence budgétaire, de sincérité des comptes et de discipline financière constituent aujourd'hui un socle solide sur lequel repose la trajectoire économique et sociale du Sénégal.

«Ce pivot stratégique, porté par les plus hautes autorités, ouvre la voie à une meilleure soutenabilité de notre dette et contribue à restaurer la confiance des investisseurs, condition indispensable à la réussite d'opérations comme celle que nous lançons aujourd'hui », a déclaré le ministre des Finances.

Cheikh Diba a expliqué que notre ambition s'inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050 , véritable agenda national de transformation. Elle se décline à travers un master plan stratégique 2024-2035 et un plan quinquennal 2025-2029, qui fixent nos priorités de développement et ouvrent des perspectives claires de partenariat et d'investissement.

Trois réformes structurantes accompagnent cette ambition. Il s'agit de la réforme du Code des investissements pour rendre plus attractif notre cadre d'accueil des capitaux privés ; la refonte du Code général des impôts, afin de bâtir un système fiscal plus équitable et plus efficace ; la modernisation du Code des douanes, pour fluidifier le commerce et renforcer la compétitivité de nos entreprises.

Ces réformes, a-t-il dit, viendront renforcer les perspectives déjà prometteuses de croissance et de développement avec la montée en puissance de la production pétrolière et gazière, des gains de productivité de notre économie avec la mise en oeuvre du New Deal technologique et ,enfin, le développement des filières stratégiques dans des secteurs clés tels que l'agriculture, les phosphates, l'énergie. La finalité de ces stratégies filières étant de matérialiser la volonté politique d'échanger plus de produits à haute valeur ajoutée avec le reste du monde.

Les ressources mobilisées grâce à l'Ape 3 serviront à financer des projets stratégiques de l'Agenda Sénégal 2050 dans des domaines essentiels : éducation, santé, énergies renouvelables, agriculture, infrastructures logistiques et aménagement du territoire.

«Cette troisième émission obligataire de l'année innove avec un volet spécifiquement dédié à la diaspora. Elle offre à nos compatriotes de l'extérieur, la possibilité de contribuer directement, de manière sécurisée et rentable, au développement national. Au-delà de sa portée patriotique, cette opération traduit la crédibilité du Sénégal sur les marchés financiers et la confiance renouvelée des investisseurs, nationaux comme internationaux », a expliqué Cheikh Diba. Il a affirmé que cette opération n'est pas une opération de plus. A son avis, elle s'inscrit dans une vision, celle d'asseoir notre souveraineté économique sur des bases endogènes, durables et dynamiques.

«Cette vision, nous souhaitons la matérialiser avec vous. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un pacte de confiance. Un pacte de partenariat sur le long terme, pour construire ensemble un Sénégal moderne, prospère et inclusif », a lancé le ministre des Finances. Cheikh Diba a indiqué que l'Appel public à épargne qu'il lance aujourd'hui va au-delà d'une simple opération de financement. Il est le symbole d'un Sénégal qui se réinvente, qui investit dans sa jeunesse, et qui trace la voie d'un avenir clair et ambitieux.