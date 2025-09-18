Cote d'Ivoire: Programme 'Électricité pour tous' - 60 milliards FCFA mobilisés pour la 2e phase de la titrisation sociale

La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de son programme « Électricité pour tous ». Le jeudi 18 septembre 2025, à l'auditorium de la Primature au Plateau (Abidjan), le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a procédé au lancement officiel de la deuxième phase de l'opération de titrisation sociale, portant sur un montant de 60 milliards de FCFA.

Cette opération, logée dans le Fonds commun de titrisation de créances « Électricité pour tous » (FCTC EPT 2025-2040), s'inscrit dans le cadre du Programme social du gouvernement (PS Gouv), aligné sur la vision « Côte d'Ivoire 2030 ». Elle vise à faciliter l'accès des ménages des localités électrifiées à l'électricité en assouplissant les formalités et en rendant plus accessibles les coûts de branchement.

Selon Zahalo Silué, président du comité de gestion du Fonds PEPT, l'objectif est de mobiliser 60 milliards de FCFA, répartis en trois tranches de maturité (7, 10 et 15 ans), assorties de rendements respectifs de 7,5 %, 8 % et 8,5 %. Il a rappelé que le PEPT a déjà permis le raccordement de plus de 2,5 millions de foyers à fin juillet 2025. À terme, l'opération globale de titrisation, estimée à 120 milliards de FCFA sur deux phases, permettra de financer 800 000 nouveaux branchements entre 2024 et 2027.

Un projet à fort impact social

Dans son intervention, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a insisté sur la portée sociale de l'initiative. « L'opération de titrisation est une réussite à plusieurs égards. Elle permet au gouvernement de poursuivre le Programme social sans alourdir l'endettement de l'État, tout en donnant la possibilité à des milliers de nos concitoyens d'accéder à l'électricité, condition essentielle à l'amélioration de leur qualité de vie », a-t-il déclaré.

Pour Gui Olivier, directeur général de ALC Titrisation, société de gestion du FCTC EPT, la structuration de cette nouvelle opération illustre la capacité de la Côte d'Ivoire à recourir à des mécanismes de financement innovants. Il a salué la confiance renouvelée du Fonds PEPT et rappelé le rôle de partenaires internationaux tels que la Société financière internationale (SFI) dans l'accompagnement du projet.

La période de souscription, ouverte du 18 septembre au 17 octobre 2025, se déroule auprès de l'ensemble des Sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI) agréées de l'UEMOA.

Avec cette 2e phase, le gouvernement confirme sa volonté d'accélérer l'électrification du pays et d'offrir aux populations, en particulier les plus vulnérables, un meilleur accès à une énergie moderne et abordable.