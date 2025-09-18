Afrique de l'Ouest: UMOA - Les acteurs se familiarisent avec les Organismes de placement collectif à Abidjan

Un atelier de vulgarisation de l'Instruction n°66/CREPMF/2021 relative aux Organismes de placement collectif (OPC) et à leurs sociétés de gestion sur le marché financier régional s'est tenu le 18 septembre 2025 à Abidjan-Plateau.

Après Lomé, le 9 juillet dernier, la capitale économique ivoirienne a accueilli cette rencontre organisée par l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA). Objectif : renforcer la compréhension et promouvoir les innovations introduites par la nouvelle réglementation sur la gestion collective au sein de l'espace UMOA.

À l'ouverture des travaux, le directeur des acteurs de l'AMF-UMOA, Dramane Diarra, a rappelé que, dans le souci d'aligner le cadre juridique et réglementaire sur les standards internationaux en matière de gestion collective, l'AMF-UMOA a adopté, le 16 décembre 2021, l'Instruction n°66/CREPMF/2021. Celle-ci a été complétée, le 3 janvier 2022, par l'adoption de 16 circulaires d'application.

Selon le représentant du président de l'AMF-UMOA, cette réforme vise à « renforcer la protection des investisseurs et favoriser l'essor d'une véritable industrie de la gestion collective dans la zone, tout en offrant de nouvelles opportunités d'investissement diversifié, sécurisé et à fort impact ». Il a ajouté que cette architecture réglementaire, conforme aux standards internationaux, améliore l'attractivité de l'UMOA aussi bien pour les investisseurs étrangers que pour les sociétés de gestion souhaitant s'y implanter.

Cependant, trois ans après son entrée en vigueur, seuls quatre Organismes de placement collectif à risques (OPCR) ont été agréés par l'AMF-UMOA. Un chiffre qui traduit encore un faible engouement des acteurs pour ce type d'instrument, malgré les avantages qu'il offre.

Pour M. Diarra, cet atelier se veut donc une tribune de sensibilisation sur les opportunités qu'offre ce nouveau cadre réglementaire, notamment en matière de diversification des instruments financiers. « Au-delà de votre rôle d'investisseurs potentiels, ce cadre vous ouvre également la voie pour agir en tant que promoteurs actifs de ces instruments. Une appropriation effective par l'ensemble des parties prenantes contribuera assurément à l'essor d'une industrie de la gestion collective robuste, capable de soutenir durablement le financement des économies de l'Union », a-t-il lancé à l'endroit des participants.

Les parties prenantes concernées incluent notamment les banques et établissements financiers, les compagnies d'assurances, les organismes de prévoyance sociale, les sociétés de gestion d'actifs, les caisses de dépôts et consignations, ainsi que les investisseurs individuels.

La prochaine étape de cette campagne de vulgarisation est prévue pour le 24 septembre prochain, dans une autre capitale de l'Union.