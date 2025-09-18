Cote d'Ivoire: Soubré - L'Ong 'Gôlô Yô Nou Village' fait un nouveau don à la pouponnière Soeur Maria

L'Ong "Gôlô Yô Nou Village" a effectué le 13 septembre 2025, une visite aux pensionnaires de la pouponnière Soeur Maria de Soubré. C'est un Centre d'accueil d'enfant en détresse tenu par les religieuses catholiques de la Congrégation des Soeurs de Notre Dame du Calvaire, sous la supervision de Soeur Valérie et Soeur Flore. Il s'agit de la deuxième action du genre en faveur de cette institution au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La cérémonie de don a enregistré la présence de Kouamé Kouakou, directeur régional de la Culture et de la Francophonie de la Nawa. Le don était composé de vivres et de médicaments de première nécessité. Une action rendue possible grâce au soutien de coopératives locales. À savoir, Sofudaci de Bloléquin et Ecagni de Soubré. Le soutien d'une troupe de scouts et la commission des droits de l'homme de la Nawa a également pesé dans la balance.

Cette visite faisait donc suite à celle qui a eu lieu un peu plus tôt le 2 août. Toujours avec les mains chargées de vivres et non-vivres, l'Ong a bénéficié de la précieuse contribution de la Fondation Atlantic Group, un partenaire très actif auprès de l'organisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Gôlô Yô Nou Village" annonce pour octobre prochain à Grand-Béréby, une opération de planting d'arbres dans plusieurs écoles primaires publiques de la localité, en lien avec ses objectifs de promotion des valeurs de l'écocitoyenneté. Cette action sera, par ailleurs, marquée par une campagne de dépistage de pathologies au profit des enfants. Entre autres, l'ulcère de Buruli, la gale et la lèpre. En parallèle, l'Organisation entend initier une formation médicale destinée aux enseignants de Grand-Béréby, afin de renforcer leurs capacités dans la détection précoce et la gestion de ces maladies.

Ensuite, elle mettra le cap sur le village côtier Nero Mer (village des singes), à la rencontre des femmes productrices de sel marin, reconnues pour leur savoir-faire traditionnel.

Fondée en 2021 par Boa Dorette épouse Aka, cadre de banque résidant à San Pedro, l'appellation "Gôlô Yô Nou Village" signifie en dialecte Kroumen, « le village des enfants en or ». Elle oeuvre pour la promotion d'activités culturelles, éducatives et environnementales à l'intention des tout-petits, ou encore pour l'égalité des chances entre tous les enfants.