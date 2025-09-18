Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - La Coalition nationale pour la paix appelle à une refondation après l'invalidation de la candidature de Tidjane Thiam

La Coalition nationale pour la paix au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) a animé le 18 septembre 2025, à Abidjan, une conférence de presse consacrée aux suites de la décision du Conseil constitutionnel invalidant la candidature de Tidjane Thiam à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Avec pour thème « Après la publication de la liste des candidats retenus : Pdci-Rda, quelle orientation ? », cette rencontre a été marquée par une déclaration solennelle prononcée par Brou Koffi Pascal, membre du Bureau politique du parti et président de la coalition.

Pour la coalition, le rejet de la candidature de l'ancien ministre du Plan, désigné candidat officiel du Pdci-Rda, constitue « un échec politique lourd de conséquences ». Le Conseil constitutionnel a estimé que le dossier de M. Thiam comportait des irrégularités, notamment sur la preuve de sa nationalité lors de son inscription sur la liste électorale en 2022. « Il faut avoir le courage de le dire : notre parti a manqué de préparation rigoureuse pour garantir l'éligibilité de son candidat », a déclaré Brou Koffi Pascal, soulignant un manque de rigueur et d'anticipation de la direction actuelle.

Un appel à la responsabilité et à la cohésion

Loin de se limiter au constat d'échec, la Coalition nationale pour la paix prône une refondation interne. Elle propose notamment la convocation d'urgence du Bureau politique, élargi à d'autres organes statutaires du parti, pour analyser la situation et définir une orientation claire ; la mise en place d'un comité de crise, chargé de préparer le prochain congrès ordinaire du Pdci-Rda, avec pour missions de réviser les textes, réorganiser le fonctionnement interne et réaffirmer l'identité du parti. « Nous devons faire preuve de maturité politique et de responsabilité. L'heure n'est pas à la division ni au règlement de compte, mais à l'union des coeurs et des esprits », a martelé le porte-parole.

La coalition invite les militants à transformer cette crise en opportunité. « Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise : c'est l'héritage de nos pères fondateurs, c'est la vision d'un Pdci démocratique, fort et capable de rassembler les Ivoiriens », a insisté Brou Koffi Pascal.

Pour lui, l'invalidation de la candidature de Tidjane Thiam ne doit pas être perçue comme la fin d'un cycle, mais comme le point de départ d'une « renaissance politique », avec une nouvelle génération de dirigeants aptes à relever les défis contemporains.

En conclusion, la Coalition nationale pour la paix au Pdci-Rda a appelé à l'unité et à la vigilance des militants, estimant que « le Pdci-Rda ne doit pas mourir d'une crise d'orgueil ou d'une démission collective, mais se réinventer pour survivre et triompher. »