Le forum « Invest in Vallée du Bandama » se tient à Bouaké du 18 au 19 septembre 2025, sur le thème : « Investir dans le District autonome de la Vallée du Bandama ». Initié par le Cepici, il a pour objectif central de promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires, afin de dynamiser le développement économique, social et culturel du district.

Concrètement, ce forum vise à présenter la Vallée du Bandama comme une destination propice aux activités économiques et à exposer les secteurs ainsi que les projets prioritaires du District autonome aux investisseurs et partenaires potentiels.

Il s'agit également de faciliter le dialogue et d'explorer les possibilités de partenariats et de collaborations entre les principales parties prenantes locales, internationales, ainsi que les investisseurs. L'événement entend aussi valoriser le savoir-faire artisanal et culturel, promouvoir les atouts touristiques du district et faire la promotion de l'entrepreneuriat local, notamment à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes.

Lors de l'ouverture officielle ce 18 septembre 2025, à la préfecture de Bouaké, ce sont plusieurs acteurs, notamment des représentants de l'administration publique nationale ; des investisseurs et chefs d'entreprises nationaux et étrangers ; des invités spéciaux ; des collectivités territoriales décentralisées ; des partenaires techniques et financiers ; la diaspora ; des chambres consulaires, ainsi que les populations du district autonome de la Vallée du Bandama. Tous se réuniront autour de trois activités majeures pour développer, s'imprégner et échanger sur les opportunités d'investissement dans la Vallée du Bandama.

Au programme figurent un panel ministériel, des présentations thématiques, des conférences, des Masterclass, un pitch de jeunes entrepreneurs ainsi que des rencontres B to B et B to G.

Une foire d'exposition viendra compléter le dispositif afin de mettre en valeur le savoir-faire des artisans, créateurs, agro-transformateurs et autres opérateurs économiques locaux. Enfin, des visites de sites de projets et touristiques permettront aux participants de découvrir les potentialités économiques et culturelles du district.