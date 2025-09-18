Cote d'Ivoire: Cacao durable - L'Union européenne applique ses exigences à partir du 1er janvier 2026

17 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

L'Union européenne (Ue) mettra en oeuvre à partir du 1er janvier 2026 ses exigences du Règlement relatif à la déforestation (Rdue) dans la production et la commercialisation du cacao et d'autres produits de rente en Côte d'Ivoire. C'est la précision faite par Alice Bisiaux, experte légale auprès de l'Institut européen de la forêt. C'est le 16 septembre 2025, à Abidjan-Plateau, à l'occasion d'un atelier stratégique ayant pour but de contribuer à la préparation de la filière ivoirienne cacao à ces exigences européennes.

« Le règlement sur la déforestation de l'Union européenne impose aux opérateurs qui souhaitent placer du cacao sur le marché de l'Union de s'assurer que le cacao ou les produits dérivés sont libres de déforestation, traçables et légaux », souligne Alice Bisiaux, au nom de l'Ue.

L'Union européenne prend de telles mesures, car elle considère que la déforestation et la dégradation des forêts dues à l'expansion des terres agricoles progressent à un rythme alarmant. En tant que consommatrice de ces produits associés à la déforestation, elle décide d'adopter des règlements pour réduire l'impact de sa consommation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Relativement à l'élaboration de ce Règlement sur la déforestation de l'union (Rdue), les experts européens avaient initié des dialogues, notamment sur le cacao durable avec les autorités de certains pays producteurs, dont la Côte d'Ivoire depuis 2021. L'objectif était de préparer les pays au respect de ces obligations.

Ainsi, depuis juin 2023, le Rdue est déjà entré en vigueur, selon l'Ue. Ce sont les principales obligations qui s'appliqueront à partir de janvier 2026 à toutes les entreprises concernées, à l'exception des micros et petites entreprises. Pour lesquelles les exigences seront mises en oeuvre au mois de juin de la même année.

N'Guessan Rodrigue, directeur général du développement rural au ministère d'Etat, en charge de l'Agriculture, au nom du ministre d'Etat Kobenan Kouassi Adjoumani, a expliqué qu'au niveau du gouvernement comme des opérateurs économiques, il y a des efforts qui sont faits afin de véritablement accélérer la préparation des différentes filières.

Il souhaite tout de même qu'un cadre soit mis en place à l'effet de poursuivre les discussions avec l'Ue. Car dit-il, à cette date du 1er janvier, il est clair que la Côte d'Ivoire « ne pourra pas être totalement prête ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.