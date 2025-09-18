Sénégal: Les infrastructures portuaires et maritimes appelées à devenir un 'poumon' de l'économie

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre a jugé nécessaire, lors du dernier Conseil des ministres, de veiller à un suivi régulier des infrastructures portuaires et maritimes, y compris les ports secondaires, pour en faire un "poumon" de l'économie sénégalaise.

Ousmane Sonko a parlé de la "réalisation de projets structurants dont l'impact sur l'économie est essentiel", en expliquant qu'il s'agit de "réalisations portuaires et maritimes, qui doivent désormais faire l'objet d'un suivi régulier, avec comme objectif d'en faire [un] poumon [de] l'économie sénégalaise".

Les ports de Ndayane (Thiès), de Sendou (Dakar), le nouveau port de Dakar, les ports de Ndakhonga (Fatick) et de Nikine (Ziguinchor), les ports secondaires de Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis font partie des infrastructures dont il faut faire un "poumon" de l'économie nationale, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Le Premier ministre estime que "les infrastructures aéroportuaires doivent également recevoir les investissements nécessaires pour leur mise à niveau et leur agrandissement".

Il ajoute que les mesures prises en vue du "redressement" de l'aéroport international Blaise-Diagne et de la compagnie Air Sénégal doivent être mises en oeuvre.

Un conseil interministériel sur les infrastructures aéroportuaires s'est tenu récemment, sous la direction du Premier ministre.

"Enfin, a poursuivi M. Sonko, dans les programmes et projets en cours, la dimension environnementale doit être prise en compte. Il s'agit de mettre l'accent sur la défense des écosystèmes fragiles et sensibles comme le littoral et les cours d'eau intérieurs, de lutter contre la déforestation et de promouvoir la conservation et la restauration des sols."

Il a demandé à tous les ministres concernés, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, de suivre cette "feuille de route" et de mettre en oeuvre les mesures prises, qui concernent leur département ministériel, "en rendant compte régulièrement de l'état d'avancement et des difficultés rencontrées".

