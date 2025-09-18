Sénégal: Éliminatoires Coupe du monde - La FSF précise les dates des deux derniers matchs des Lions

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les deux dernières rencontres de l'équipe nationale de football du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde vont se tenir le 10 octobre à Djouba, contre le Soudan du Sud, et le 14 du même mois à Dakar, s'agissant du match contre la Mauritanie, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les Lions ont fait un pas important vers la qualification en Coupe du monde dans le groupe B la semaine dernière, en renversant (3-2) la République démocratique du Congo à Kinshasa. Cette victoire a propulsé le Sénégal en tête du Groupe B, avec 18 points, soit deux de plus contre l'équipe congolaise.

Contre le Soudan du Sud, le 10 octobre prochain, face à la Mauritanie ensuite, quatre jours plus tard, les protégés de Pape Bouna Thiaw vont tenter de valider leur ticket pour une quatrième participation en phase finale de la Coupe du Monde, la troisième fois d'affilée.

La RDC, qui a perdu sa place de leader du groupe B au profit du Sénégal, va de son côté essayé de rebondir contre le Togo et le Soudan.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.