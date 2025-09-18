Sénégal: Éliminatoires Coupe du monde - La FSF précise les dates des deux derniers matchs des Lions

Dakar — Les deux dernières rencontres de l'équipe nationale de football du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde vont se tenir le 10 octobre à Djouba, contre le Soudan du Sud, et le 14 du même mois à Dakar, s'agissant du match contre la Mauritanie, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les Lions ont fait un pas important vers la qualification en Coupe du monde dans le groupe B la semaine dernière, en renversant (3-2) la République démocratique du Congo à Kinshasa. Cette victoire a propulsé le Sénégal en tête du Groupe B, avec 18 points, soit deux de plus contre l'équipe congolaise.

Contre le Soudan du Sud, le 10 octobre prochain, face à la Mauritanie ensuite, quatre jours plus tard, les protégés de Pape Bouna Thiaw vont tenter de valider leur ticket pour une quatrième participation en phase finale de la Coupe du Monde, la troisième fois d'affilée.

La RDC, qui a perdu sa place de leader du groupe B au profit du Sénégal, va de son côté essayé de rebondir contre le Togo et le Soudan.