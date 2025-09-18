Sénégal: Lâchers d'eau - Les premières quantités arrivées dans le département de Bakel

Bakel — Les premières quantités d'eau lâchées depuis le barrage de Manantali sont arrivées dans le département de Bakel (est) dans la nuit du mercredi au jeudi, annonce la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), dans une note parvenue à l'APS.

"Les premières eaux sont arrivées à Bakel ce matin, avec une cote de 9,09 mètres, contre 8,51 mètres hier matin. Une montée de 58 centimètres. Les débits lâchés à Manantali sont de 1 920 mètres cubes par seconde", lit-on dans la note de la DGPRE.

Il en résulte que le niveau du fleuve Sénégal à la station de Bakel se trouve à 91 centimètres de la cote d'alerte, contre 1,49 mètre pour la journée de mercredi.

L'année dernière, les lâchers d'eau avaient impacté les communes de Diawara, Moudéry et Ballou, situées sur la vallée du fleuve Sénégal, mais également celle de Kidira et d'autres localités proches de la Falémé, son principal affluent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Environ huit communes avaient été impactées par les lâchers de l'année dernière, selon Mapaté Sy, le président du conseil départemental de Bakel.

"Nous avons sensibilisé les populations à la situation. Le problème est lié au fait qu'il est difficile de convaincre les familles de quitter les zones basses dans lesquelles elles se sont installées. Certaines d'entre elles n'ont pas les moyens d'aller s'installer ailleurs", a expliqué M. Sy.

Le conseil départemental de Bakel et les services concernés, a-t-il dit, suivent "de près" les consignes de l'agence météorologique, du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et du représentant de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à Bakel.

Mapaté Sy rappelle que ces entités donnent régulièrement "les statistiques sur la situation du fleuve", ce qui permet aux autorités locales et aux populations de prendre, au besoin, les mesures appropriées.

Les autorités administratives de l'arrondissement de Moudéry, par exemple, comptent mettre des écoles et le centre socioéducatif de Diawara à la disposition des sinistrés, en cas de nécessité, même si aucun débordement du fleuve n'a encore été noté.