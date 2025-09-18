Sénégal: Taxes sur les télécoms - Abdou Karim Sall appelle au 'respect des équilibres'

Dakar — Le député Abdou Karim Sall (opposition) a appelé jeudi au respect des "équilibres" pour éviter que l'institution d'une redevance sur les télécommunications se traduise par un surcoût pour le consommateur en impactant l'inclusion financière attendue de ce secteur.

"Il faut respecter les équilibres pour que le consommateur final paye le juste prix", a-t-il plaidé lors de plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen des projets de loi relatifs au Code des investissements, au Code général des impôts et à l'institution d'une redevance sur les télécommunications.

Selon le parlementaire, il y a trois équilibres sans lesquels le secteur des télécommunications risquerait de "prendre un sacré coup, au détriment des consommateurs".

"Il faut [dans un premier temps] que les opérateurs gagnent de l'argent pour pouvoir investir, [dans un deuxième temps] il faut que l'Etat gagne de l'argent sur les revenus engrangés par les opérateurs, [et dans un troisième temps] il faut que les consommateurs payent le juste prix", a souligné l'ancien ministre des Télécommunications.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après Abdou Karim Sall, "sans respect de ces trois équilibres, l'inclusion financière [attendue de ce secteur] risque d'en pâtir".

S'il dit être de ceux qui pensent qu'il est possible de viser 200 et même 500 milliards FCFA sur les télécommunications en termes de taxes, le parlementaire, a mis en garde le gouvernement, lui demandant de faire attention à "ne pas surtaxer le consommateur final".

"Sans respect des trois équilibres" évoqués, "le secteur des télécommunications risque de prendre un sacré coup", a-t-il insisté.