Sénégal: Classement mondial masculin FIFA - Les Lions stagnent à la 18e place

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal est resté à la 18e place au Classement mondial masculin FIFA (Fédération internationale de football association) du mois d'août et deuxième sur le plan continental.

La FIFA a dévoilé ce jeudi matin son classement mensuel. Les Lions ont obtenu 1645, 23 points.

Auteurs de deux victoires en autant de sorties devant le Soudan et la République démocratique du Congo (RDC) en éliminatoires du Mondial 2026, les Lions restent deuxième derrière le Maroc sur le plan continental.

Première nation africaine qualifiée au Mondial, le Maroc, 11e au classement mondial FIFA, compte 1706,27 points.

L'Espagne est le nouveau leader du Classement mondial masculin FIFA, mettant un terme à deux années de règne de l'Argentine. La Roja prend la tête du Classement mondial pour la première fois depuis 2014.

La France aussi dépasse l'Argentine, championne du monde en titre, qui chute à la troisième place.

Le prochain Classement mondial masculin FIFA sera dévoilé le 23 octobre 2025.

