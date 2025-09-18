Sénégal: La FSF accorde 50 millions FCFA au Jaraaf et à Génération Foot, deux clubs engagés en compétitions africaines

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir débloqué une subvention de 50 millions FCFA au profit du Jaraaf de Dakar et de Génération Foot, deux clubs représentant le Sénégal dans les compétions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2025-2026.

Le Jaraaf de Dakar représente le Sénégal en Ligue africaine des champions, Génération Foot étant en lice pour la Coupe de la Confédération africaine de football.

Dans un communiqué transmis à l'APS, l'instance dirigeante du football national a indiqué avoir libéré les subventions accordées aux clubs représentant le Sénégal aux compétions interclubs de la CAF pour la saison 2025-2026.

Les deux clubs vont recevoir chacun une enveloppe de 25 millions FCFA, précise le communiqué.

Le Jaraaf de Dakar va disputer, le week-end prochain, le match aller des préliminaires de la Ligue des champions face à Colombe Sportive du Sud, un club du Cameroun.

Le match aller est prévu dimanche au Cameroun, le retour étant prévu au Sénégal une semaine plus tard, au stade Lat Dior de Thiès.

L'Académie de Football Amadou Diallo, basée à Abidjan-Plateau, va défier Génération Foot, samedi, au stade Lat Dior à Thiès, pour le compte de la manche aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF, la Confédération africaine de football.

La manche retour de cette confrontation est prévue dans la période du 26 au 28 septembre, à Abidjan.